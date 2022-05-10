張繼聰反擊稱呂爵安「幼雀」 籲Stanley公開Edan核彈級黑圖 (14:14)

張繼聰有份演出的ViuTV劇集《季前賽》，該劇昨天（9日）已經煞科，阿聰在社交網貼了和同劇演員合照，包括導演袁劍偉﹑MIRROR成員姜濤﹑呂爵安和邱士縉﹑ERROR的肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）等。阿聰坦言很久沒拍電視劇，今次合作非常愉快，他感謝台前幕後工作人員的照顧和信任，同時亦認識了一班新對手，大讚他們有才華﹑勤力和態度好好：「而且，仲係癲嘅，好嘢，喺你哋身上，我得到好多啟發，另外，一班鏡粉同埋錯粉，你哋真係好勁，Respect，呢段旅程好愉快，希望大家到時喜歡我哋嘅作品。」

阿聰又特別貼了Edan睡覺的照片，又笑稱Edan做「幼雀」：「你睇阿叔幾錫住你吖？影到你瞓著都咁靚仔，算係咁啦，以德報怨吖，咪叫成熟囉，不過你班兄弟就唔知會唔會啦，Stanley，我係你就唔忍佢啦，你嗰啲核彈級....另外，姜，你做掌上壓嘅片，我係唔會公開嘅，放心。」

Stanley留言時表示：「#一人一張呂爵安黑圖計劃 正式開始!」Edan也留言：「梗係以德報怨啦！因為...我叫阿德」

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（即時娛樂）