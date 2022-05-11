《我們從今天開始》林秀香被成勛離奇搞大個肚《玫瑰公寓》貼地懸疑 (21:35)

「黃Viu煲劇平台」5月播放新劇，有朴智妍與尹鈞相主演的《玫瑰公寓》、成勛及林秀香主演Viu Original原創韓劇《我們從今天開始》。

5月9日首播Viu Original浪漫愛情喜劇《我們從今天開始》，改編自知名美劇、由「江南美人」林秀香攜手「人魚oppa」成勛主演，講述視貞操為生命的吳雨莉（林秀香飾）接受婚前健檢時，因為一次醫療疏忽，而懷上陌生男子拉斐爾（成勛飾）的孩子，由此展開一段浪漫且瘋狂的愛情故事。

林秀香和成勛2011年以新人之姿主演《新妓生傳》，隨着該劇收視長紅，也帶挈「妓生CP」人氣急升；其後二人在2016年共演《五個孩子》，卻因劇中無感情線，令觀眾感可惜。因此「香勛」再度合作消息傳出後，引起網上熱話，韓劇迷稱之為「回憶殺」，寄予厚望。近年成勛以霸道總裁角色爆紅，還數度憑藉大膽吻戲登上熱搜、獲封「Kiss匠人」，更令人期待「妓生CP」相隔11年再度擦出的火花。《我們從今天開始》5月9日起逢星期一、二晚上播出。

驚悚懸疑劇集《玫瑰公寓》5月13日首播，由朴智妍、尹鈞相主演，講述一名住在玫瑰豪華公寓的女人離奇失蹤，她的妹妹智娜（朴智妍飾）和刑警民秀（尹鈞相飾）聯手展開追查，卻意外發現區內居民隱藏着的黑暗故事，以及更多令人毛骨悚然的案件。

奇幻懸疑劇集《怪異》在日前播出後獲好評，TVING乘勢推出驚悚新作《玫瑰公寓》接力，製作團隊透露該劇以一般公寓為背景，相信會令觀眾產生更強烈的代入感。劇集揭露人性背後的貪婪、秘密和謊言。《玫瑰公寓》5月13日起、逢周五播出4集，每集40分鐘。

除以上最新韓劇，Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》、Viu Original奇幻喜劇《現在開始是Showtime!》，以及眾星雲集的《流星》亦於「黃Viu」上架。

（即時娛樂）