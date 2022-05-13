謝賢《殺出個黃昏》膺編劇家協會最佳電影角色 林家棟首以編劇身分獲獎 (15:10)

香港電影編劇家協會宣布由全體會員投票選出的「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」結果，「2021年度推薦劇本獎」分別由《濁⽔漂流》及《殺出個⿈昏》奪得，「2021年度最佳電影角色」則是《殺出個⿈昏》中的田立秋（謝賢、林耀聲共同演出）。

今年兩個獎項競選戰况激烈，有8個角色入圍競選「年度最佳電影角色獎」。《殺出個黃昏》連奪兩獎，編劇何靜怡及林家棟十分高興。何靜怡表示：「多謝編劇會、監製林家棟及謝國豪、導演高子彬及所有幕前幕後工作人員，很高興大家喜歡這個故事，希望以後有更多不同題材的港產創作面世！」首度以編劇身分奪獎的林家棟亦說：「今次《殺出個黃昏》可以得到編劇會的青睞，所有台前幕後都功不可沒，特別是四哥（謝賢）同寶寶姐（馮寶寶）成功演活了立秋和蔡鳳，這個殊榮應該屬於大家，我們會繼續嘗試更多不同的創作，我代表《殺出個黃昏》的團隊，再次衷心感激。」

同樣獲得「年度推薦劇本獎」的《濁水漂流》編劇李駿碩，也感謝同業對劇本的鍾愛。他說︰「非常感謝所有編劇同業，能得到這個獎實在非常榮幸！感謝所有在拍攝前被我強迫讀劇本給意見的朋友，感謝一眾演員把角色演活了，最後感謝mm2上下，特別是監製文佩卿和執行監製鄧幗茵，一直守護這個劇本。」

香港電影編劇家協會副會長陳心遙說：「本屆投票率不俗，多謝會員踴躍投票；同時恭喜《殺出個黃昏》謝賢、林耀聲合力演活『田立秋』，成為一眾電影編劇家心目中的年度最佳電影角色。恭喜《殺出個黃昏》和《濁水漂流》成為今年最受同業推崇的年度推薦劇本，而票數緊隨其後的，是歐健兒、岑君茜編劇的《智齒》，以及陳健朗、凌偉駿編劇的《手捲煙》，亦得到不少會員的認同，可喜可賀。感激編劇同業在疫情期間仍然緊守崗位，繼續做好香港電影創意源頭的工作。本會待疫情進一步緩和，稍後將舉行頒獎儀式。」

（即時娛樂）