AK@MIRROR兒時夢想成真 《信之卷》MV自肥化身動漫主角 (23:45)

江𤒹生（Anson Kong、AK）今日（13日）推出新派台作品《信之卷》，以J-Rock曲風配合他自細已十分鍾愛的動漫作為歌曲主題，AK在MV中化身動漫主角，一圓童年夢想，也藉此向樂迷推廣香港創作及文化藝術工作者。

《信之卷》邀請Van@Nowhere Boys作曲、Oscar Lee填詞、王雙駿監製，歌曲風格雖然也如《黑之呼吸》一樣以J-Rock作招徠，但相比《黑之呼吸》的暗黑風，今次《信之卷》予人很陽光感覺。鍾情動漫的AK，特別喜歡《龍珠》及《數碼暴龍》，他邀請香港本地動漫師崔氏兄弟及Tommy Ng兩個單位，攜手炮製《信之卷》MV，講述男主角經歷低潮後，集合眾人力量，戰勝心魔的故事。

AK說：「我由細到大都好鍾意動畫、動漫，一直被當中的美好世界、主角吸引，更會幻想自己是動漫男主角。今次《信之卷》歌詞講大家可以搵回童年時的初心，好似動漫男主角一樣勇往直前什麼都不怕，成件事整合起上來，就好似動漫主題曲，好適合做埋動漫MV，然後問公司又肯畀我做，所以就極度自肥，將自己鍾意的動漫元素擺落去，例如裏面會有好多《數碼暴龍》元素，男主角會有一隻好似神獸但又似寵物的物體做陪伴。」

由於AK自小已渴望成為動漫男主角，所以動漫師亦應要求，把男主角畫得很像AK本人。AK說：「動漫MV可以將所有想像的事天馬行空放落去，我同動漫師講我好想做一次動漫男主角，他們就幫我畫到個男主角好似我之外，角色身邊又會出現好多我平時生活上成日會出現的物件，成為彩蛋，就好似人哋睇Marvel電影，大家睇MV時都可以搵下彩蛋。我都未知彩蛋在那，要同大家一齊搵，好似尋寶一樣。」

經過今次MV製作，AK見識到香港動漫師的功架，AK讚嘆：「睇了Rough Cut（粗剪）成品已經好開心。其實香港都有好犀利的人，睇到動漫師做的過程，同他們開會，知道他們點樣畫，所有事都非常專業，所以再一次多謝他們，同時希望多些人發現，香港有好多藝術工作者，不同的創作或文化藝術都非常優秀。」

為貫徹整體概念，AK早前為單曲拍攝封面，也展現樂天一面。他說：「影的時候想似小朋友，可以傻笑望著個天空發白日夢一樣，因為好多時動漫畀我最大感覺，就是這樣。」

（即時娛樂）