「節目仔」承載深厚情懷 《勁騎26》監製：香港真係好靚 (22:51)

王智德（Alton）主持《勁騎26》昨晚（14日）播映最後一集，節目尾聲的「勁騎26車友會」成立，集逾100輛電單車的車聚場面好震撼。節目播出以來贏口碑，Alton的表現受讚賞，有網民要求拍第2季。《勁騎26》監製黎明寶接受《明報》訪問，說節目由籌備之初就是挑戰，拍電單車的構思是她覺得女電單車手好有型，但自己對電單車的認識是零，甚至幕後團隊中只有一位導演Rain P是駕電單車的，大家也是從零摸索。

黎明寶稱於去年10、11月開始前期工作，資料搜集員好犀利，有段時間他們在公司約見很多電單車手以了解不同電單車社群，發展到大家在15集《勁騎26》所見內容。監製稱Alton擔任主持是不二之選，因為他會開心分享，由考電單車牌到買車，他很喜歡這件事故特別投入，因他的投入才帶領觀眾投入節目。Alton曾在節目說「無稿」自己也不知道任務，黎明寶笑說：「Alton真係無稿，當然同事背後已做足功夫但無話畀佢知。佢成日問自己要做咩準備，我叫佢瞓足精神開工，因為拍攝不是簡單的在電單車旁傾吓偈，佢真係要打醒精神駕車。沒有預先告訴他任務的原因是希望他同步去發掘，是最真的反應。」首集張繼聰與哈利電單車隊出現，Alton事前完全不知情，驚喜是真情流露。

節目中有一集是Alton跟另一車手通宵作環島遊，監製形容這安排好癲，其實導演與撰稿員在事前也有做功夫，先駕「四個轆」通宵環島遊一次才拍攝。Alton在節目中被封「天才車手」，監製指他在學特技電單車與越野電單車中，表現膽量與勇氣，短時間練習並成功，好叻仔。

15集節目，其中Alton跟「浪浪送行者」的義工往執動物屍體引來大迴響，這集的內容議論度極高，更多人認識「浪浪送行者」外，有讚是生命教育而拍攝手法避過煽情催淚也獲讚賞。黎明寶說：「Alton知自己在工作中，處理個人情緒也值得一讚。」除了「浪浪送行者」還有「聲眼戰隊」，拍攝後者時正是疫情很嚴重時，戰隊平日的活動如到深水埗派文具等在該段時間不能做，就想到free ride的安排，一樣帶來開心，效果很好。還有香港深度遊、外賣家族、收藏家等，包括了香港情緒又有熱血故事。她稱15集的內容不容易，雖然以電單車為主題，但有不同面向。Alton跟嘉賓講有關《勁騎26》時曾以「節目仔」形容，一班工作人員起哄，團隊眾人分別成為「導演仔」與「Writer仔」等開玩笑。一個「節目仔」卻承載著對香港的情感，問她希望觀眾接收節目傳遞的信息？她借首集嘉賓張繼聰所說的Biker精神，「勇於冒險」、「面對不同狀況以樂觀面對」。她說：「26社群是一呼百應的，有需要會主動幫忙，是團結精神！仲有，節目中大家有冇留意出車的畫面？就算是觀塘繞道的風景與天空畫面，香港真係好靚！」

（即時娛樂）