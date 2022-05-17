Gin Lee撰長文抒發約滿離巢感受：我永遠心存感激 (11:47)

環球唱片有限公司昨天（16日）發聲明，表示旗下歌手陳慧嫻和李幸倪（Gin Lee）將跟公司約滿，而Gin Lee原定計劃在9月的紅館演唱會，基於是合約期外的演藝工作，環球不適合再作投資。

昨晚Gin Lee在Instagram撰長文訴心聲，她感謝各界朋友和粉絲關心：「你們的祝福我全部收到。」

Gin Lee表示由2011年決定留港發展至今，一轉眼已經11年：「還記得我與bma的第一份合約滿後，我的人生變得徬徨無助，幸運地在2014年，我遇見環球唱片的Duncan（黃劍濤）。當時他邀請我和Aga（江海迦）合唱『一加一』，我就這樣和環球這個大家庭結下了緣份。」

她表示過去8年在公司認識了很多朋友、得到很多不同的工作機會、去過世界各地演出、推出很多歌曲和專輯、贏過不同的獎項、更圓夢開了人生第一個紅館演唱會，她說：「最難忘是與同事們並肩作戰的日子、所有的一切對我來說就像昨天發生一樣，依然歷歷在目。這段有血有淚的旅程我這輩子都不會忘記。」

Gin Lee由衷感激環球唱片及在這些年為她付出過努力的每一位的同事：「特別感謝Duncan，由我加入公司的第一天就給予我無限量的支持。無論以後我在哪裡，我亦會永遠心存感激。

現階段我會全力以赴把之前已經安排好的工作完成，為自己及公司作一個完滿的總結。最後，我承諾一定會繼續努力把好音樂帶給大家，再次感謝你們的關心及鼓勵。」

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（即時娛樂）