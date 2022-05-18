秦基周棄高薪厚職入行追夢 被封男神收割機 自認有異性緣 (21:25)

由韓星朴海鎮伙拍童顏美女秦基周主演的奇幻愛情喜劇《現在開始是Showtime!》，正於「黃Viu煲劇平台」熱播。

提到秦基周，最為人熟悉是她傳奇的入行經過！她從韓國名牌私立大學中央大學畢業後，便按照父母意願加入韓國人最想入職的大企業，擔任IT顧問；可是從小受到任職記者的父親影響，秦基周工作3年便離開大企業，並投考電視記者，但經過3個月實習期後，她再度離職，最終在姊姊鼓勵下參加「第23屆超模選拔大賽」，贏得第3名。

相對於其他演員，26歲入行的秦基周起步較遲，也因為年齡而面試失敗：「每一次試鏡都是首輪就被淘汰，原因是我年紀太大。看到他們充滿懷疑的眼神，整個人就會退縮，也很受傷。」秦基周在2015年憑《第二個二十歲》開啟演員之路，她並不後悔兜遠路：「想在年紀更大之前，找到能讓我一生都感到幸福的事情。」

現年33歲的秦基周捱過低潮，年前還晉升女一，深得觀眾歡心。她也被許多巨星級人馬看好，視后金南珠讚她演技自然，能消化不同角色，秦基周也透露因此得到力量：「和前輩金南珠、池珍熙拍《Misty》時，前輩對我說『你真是漂亮的孩子，我很喜歡，也很有禮貌』，她還說我是能夠讀懂別人眼神的人。」

近年秦基周先後與不少長腿男神如金英光、魏河俊合作，更與張基龍傳緋聞，堪稱「新一代男神收割機」。據說她在大學時期非常受歡迎，她笑言：「不過時間不長，就是剛入學那一年受到了很多喜愛，也經常被請食飯。我不是會主動示愛的人，因為我喜歡的人，幾乎也同時喜歡我。」

（即時娛樂）