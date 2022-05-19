陳豪《逃獄兄弟3》演獄長 跟舊拍檔黃德斌鬥戲 (17:25)

由譚耀文、吳卓羲、張建聲、栢天男、黃德斌等合演的《逃獄兄弟3》，今天（19日）電影公司發布最後一集的海報和預告片，並宣布《逃獄3》將於6月2日在香港上映。

這一集的海報，6位主角互相打鬥扭成一團，似預告監獄內再有大亂鬥。在同步發布的預告片中，除了見到上一集已經出獄的張繼聰客串外，最令人驚喜的新角色必定是陳豪飾演的新獄長馬文豪。

《逃獄兄弟2》加入吳卓羲，去到第3集終極篇加入陳豪，他飾演新獄長馬文豪管理這座多事的監獄。只見預告片中陳豪與飾演監獄老大滾筒的譚耀文、飾演刀疤的張建聲和黑化後的前獄長黃德斌多場對峙戲，氣氛緊張。

陳豪說：「今次很榮幸能夠有份參與演出，監獄戲在香港電影有悠久歷史，自己第一次演獄長，角色人物性格和自己相近，演繹上亦不難掌握，只希望能夠為電影帶出新鮮感。」

對於再次可以和黃德斌在銀幕上合作，也讓陳豪很高興，「和德斌的合作已經是一段時間之前了，雖然久別重逢，但埋位時一種舊拍檔的默契，自然地表露無遺」。

《逃獄兄弟》去到最後一集《逃獄兄弟3》，整個系列橫跨2年，作為主角之一的譚耀文感不捨：「拍這個系列最開心，是認識到一班台前幕後的好兄弟，不論是導演或監製以及一眾演員，而且我們都很喜歡自己的角色，都放了很多心機在這個系列電影上。」

（即時娛樂）