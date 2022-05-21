姜濤任嘉賓餵食薯條 張敬軒：這些福利得我先有 (23:24)

張敬軒（軒仔）近日在紅館舉行演唱會補場，一直盛傳人氣男團MIRROR成員會擔任嘉賓，上周有網民放售5月14日門票，聲稱當晚嘉賓是姜濤，其後姜濤之後在社交網澄清消息不實。

今晚軒仔演唱會補場第10場，姜濤終於現身擔任嘉賓，他與ERROR成員肥仔（梁業）低調入場，戴上黑色口罩的姜濤隱藏於觀眾群中靜靜看騷，與媽媽分開入場。被姜糖（粉絲暱稱）稱呼「奶奶」的姜媽，由親友陪同入坐在前排欣賞，見傳媒影相，擺出招牌「V」字手勢。同場捧場還有蘇永康。

晚上約10晚15分，粉絲期待已久，軒仔與姜濤在演唱會合唱的畫面終於成真！軒仔介紹姜濤出場前，表示跟對方認識約4年，首次見面覺是對方是很害羞男仔，卻經常詢問音樂和唱歌問題，拍MV或錄了新歌，都會傳短訊給軒仔聽意見。軒仔說：「我覺得他是不停去追求進步的人，做這行要成為長青樹，鬥志好緊要，我便回覆他『加油！我買你贏！』」他大讚姜濤近兩年漸成為能獨當一面歌手，要在讚美和批評聲中成長，於他這個年紀很不容易。

姜濤出場掀動全場氣氛，歌迷瘋狂歡呼尖叫。二人有默契地合唱國語歌《斷點》。合唱時，軒仔輕搭姜濤膊頭，二人又互相擁抱，表現老友。姜濤開口解釋：「之前傳我做某場嘉賓，其實當時我不在嘉賓名單內，後來想不如將錯就錯。」軒仔慶幸姜濤尚未離港才可以來支持，欣賞他為人謙厚，強調很喜歡他。

到嘉賓送禮物環節，姜濤笑言知軒仔開騷無啖好食，於是送上漢堡包和薯條，更餵軒仔食，他亦開心食薯條，逗得軒仔冧爆笑說：「這些福利得我先有！」之後祝福姜濤很快就可以進軍紅館開個人騷。姜濤隨即唱出《Master Class》，更為是次演出刻意重新排舞，表現誠意。

（即時娛樂）