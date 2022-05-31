ANSONBEAN新劇擔正嗌緊張 吳家忻拍親熱戲唔使問准男友林家熙 (16:08)

ANSONBEAN（左起）、吳家忻和林千渟合演「黃Viu」首部本地原創劇《她和她的戀愛小動作》。（劉永銳攝）

吳家忻、林千渟及陳毅燊（ANSONBEAN）等，今天（31日）出席「黃Viu」首部本地原創劇《她和她的戀愛小動作》開鏡拜神。

3位演員同樣首次擔正拍劇，事前做足功課熟讀劇本。家忻和千渟異口同聲表示，一班年輕人開工心情輕鬆；相反ANSONBEAN有少少緊張，但覺得最緊要開心，還笑指看劇本時，一看就停不了，劇中他鍾情家忻，是貼心又細心的男朋友。

問到可有親熱戲？ANSONBEAN起初大賣關子，叫大家留意劇情。千渟取笑他：「咁你想唔想有呀？」ANSONBEAN怕醜說：「劇中我有獻出某些第一次，大家期待啦。」

家忻亦表示拍親熱戲前，不需要問准男友林家熙（Locker），男友也一樣，拍親熱戲前不用先得她批准，因大家都是專業演員，工作時工作。千渟聞言笑說：「她男友上次拍親熱戲，便是跟我囉，所以她OK。」

劇中千渟渴望愛情，現實中的她也憧憬愛情，不過有朋友陪都開心。家忻樂意向她介紹男生，問對方喜歡什麼類型？千渟笑指喜歡「怪怪哋」男生，太靚仔反而吸引不到她。ANSONBEAN是否喜歡類型？千渟指對方太好動，做朋友就開心。

（即時娛樂）