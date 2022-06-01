姜濤化身收藏家拍雪糕月餅廣告 盼9月放假去羅浮宮慶中秋 (15:40)

姜濤去年接拍雪糕月餅廣告大受歡迎後，今年再接再厲拍攝新一輯，他在廣告中化身為品味收藏家。

現實中的姜濤謙稱自己品味一般，但大家對他在音樂作品上的品味和個人風格甚為讚賞，姜濤用心構思和製作每一首歌曲及MV，對每一「胎」要求嚴謹認真，堅持用作品說話。

姜濤參與新一輯雪糕月餅廣告，感到榮幸和開心。拍攝當天，他見到精緻禮盒包裝的「真身」，大讚設計與別不同，「禮盒設計華麗，喜歡這種藝術風格」。

姜濤第10胎《作品的說話》，自導自演新歌的MV，透過作品傳遞反戰、宣揚愛與和平的信息，歌曲內容配上MV畫面，儼如一件有意義的藝術品。姜濤說：「這一胎簡直是藝術品，比以往作品更具紀念價值，所有製作、所有嘗試、所有畫面都比以往更加厲害。」他更笑指：「今次MV製作費已是上限，暫時不敢再要求有其他嘗試了。」

姜濤表示自己未去過法國羅浮宮：「如果有機會都想去參觀。」談得興起的姜濤，還即場問公司同事：「我幾時可以放假？不如演唱會後，就9月啦！」更笑指如果9月放長假，或者可以在法國羅浮宮慶祝中秋節。被問到中秋節難忘事，姜濤興奮說：「當然就是有份拍攝雪糕月餅廣告啦！希望年年都會找我，每年最期待就是可以試食新口味的雪糕月餅。」

（即時娛樂）