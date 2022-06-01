譚俊彥提早返港谷劇兼陪囡囡慶生 跟譚凱琪拍激吻戲唔怕老婆呷醋 (19:35)

龔嘉欣表示跟Zoie是好朋友，閒時也相約聚會。（劉永銳攝）

譚俊彥和譚凱琪在劇中有場浴室激吻戲，Shaun表示不擔心老婆呷醋。（劉永銳攝/資料圖片）

譚俊彥（Shaun）、陳山聰、龔嘉欣、譚凱琪（Zoie）和趙希洛等，今天（1日）宣傳劇集《十八年後的終極告白2.0》。Shaun在內地拍劇5個幾月，日前提早完工返港，除宣傳劇集，還能陪女兒慶祝7歲生日。

Shaun與Zoie在劇中有場浴室激吻戲，他回想起拍攝時好凍，替Zoie產後復工辛苦，拍完立即幫對方披毛巾保暖。他不擔心老婆和Zoie老公呷醋，2人也曾探班，彼此已認識，又讚Zoie老公靚仔。Zoie多謝Shaun包容，自認產後拍劇記性差，經常遺留車匙、電話。

龔嘉欣笑言劇中多次被Zoie指罵兼摑面，拍攝時Zoie好輕力，反被導演要求大力些，2人本身是好朋友，不會因拍劇傷和氣，最近也有相約聚會。

趙希洛表示減肥10磅演出該劇，仍被山聰嫌重磅，她說：「山聰在廠內戴住咪話我重，所有劇組人員都知。」山聰直言跟多位女藝人合作，發現趙希洛重過姚子羚及李施嬅。山聰在劇中跟趙希洛和Zoie分別有激情親熱戲，他表示老婆為人大方，從不干涉工作，反而今次是趙希洛入行以來最大膽演出，拍攝時盡量配合。

（即時娛樂）