一樣的天空｜米雪傳授專業心得 謝曉瑩視為學習榜樣 (21:35)

由銀都機構、英皇電影、寰亞電影及天下一電影聯手出品，慶祝香港回歸25周年電影《一樣的天空》將於6月23日上映，全片由莊澄監製，4位新一代導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恆分別執導4個單元。

其中由侯楚峰執導的單元《梨園荊夢》以粵劇為主題，並以汪明荃、羅家英、高潤鴻及謝曉瑩在粵劇界奮進的故事為原型，寫入劇情之中，由米雪、石修、林德信演出，謝曉瑩演出兼任粵劇藝術總監，高潤鴻則任粵劇音樂總監。故事講述米雪飾演的粵劇名伶受到秦瑩（謝曉瑩飾）啟發，業界的努力既得到政府協助，給予機會年輕粵劇人，也給予海歸的林德信發展音樂事業的機會，最後米雪亦找到二次人生，各自在自己的領域突破向前。

很喜歡粵劇的米雪，看過謝曉瑩主演的粵劇《鎖麟囊》，合作拍戲時，謝曉瑩借出自己的私伙戲服給她穿戴，又教她粵劇唱做。米雪則教導謝曉瑩如何克服緊張，如何拍出人物性格。米雪很尊重粵劇伶人，亦很照顧後輩，她對謝曉瑩說：「出鏡不能馬虎，不能令自己日後後悔，所以，就是一絲頭髮亂了，也要弄好才拍攝。」她把專業心得傳授給謝曉瑩，令謝曉瑩感到非常窩心。

謝曉瑩視米雪為大前輩，有機會合作感到非常榮幸。她覺得米雪非常美麗，化了粵劇妝後眼睛大大，炯炯有神。「我覺得米雪姐保存了一份少女心，這份心很永恆，她很專業，無論時裝、古裝都保持高水平，與米雪姐合作，令我看到她一絲不苟的工作態度，她是我學習的榜樣」。

（即時娛樂）