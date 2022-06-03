港台DJ關偉光病逝 夏妙然悼念︰你從來是默默耕耘 (13:16)

香港電台DJ關偉光病逝，港台昨天在社交平台公布關偉光死訊，表示「關偉光先生於六月一日晚上因病辭世。關先生從九十年代開始服務港台，期間主持過多個金曲節目，由早年的『月光光、關偉光』、『老歌大哥大』到今日的『音樂早點』及『音樂之光』都深受歡迎。關偉光先生對工作充滿熱誠，數十年來風雨不改為聽眾服務；關先生音樂素養極高，節目中傳遞的音樂知識豐富了我們的生活，首首好歌陪伴我們走過歲月。關先生，我們永遠懷念你，希望你在另一國度繼續自在地享受音樂。」

關偉光1991年加入當時新成立的新城電台，是新城的第一代DJ，其後轉投港台，多年來均主持港台普通話台的早晨節目。關偉光連月來未有開咪，最終卻傳來噩耗，不少聽眾均非常惋惜。

前港台DJ夏妙然在facebook分享昔日與關偉光的合照，留言︰「仍記得你每日用心做播歌的名單，我們都是同月生，你從來是默默耕耘，我相信你已去了新領域，那裡的、都有耳福，你永在我心中。 You are always on my mind﹗Forever Davis Kwan﹗關偉光，永遠懷念你﹗」

（即時娛樂）