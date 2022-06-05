聲生不息｜炎明熹獲容祖兒親授演唱秘訣 表現獲一致好評 (15:48)

無綫今晚（5日）將播出新一集的兩小時加長版《聲生不息》，主題為「港樂與我的『城市人生』下半場」。

李克勤隊及楊千嬅隊各派出4位隊員進行4輪獨唱PK，演出陣容及歌單包括毛不易《孤獨患者》、李玟《跳舞街》、李健《城市足印》、李克勤《飛花》、張智霖《等》、炎明熹《心淡》、劉惜君《挑戰》、周筆暢《圓》、楊千嬅《如何掉眼淚》及王源《如風》。

首輪出場的PK歌手是炎明熹（Gigi）與毛不易。Gigi能與「心儀」的毛不易老師合作非常興奮，更做出「火星手勢」為自己打氣。對人生閱歷尚淺的Gigi來說，要演繹容祖兒經典失戀情歌《心淡》自然有難度，幸她於開賽前竟接到容祖兒來電，以視像方式為她打氣兼親授演唱秘訣。祖兒對Gigi說：「這首歌其實在鼓勵自己『我會忘記你』，你不能太過害羞，你要放開來唱。咬字要好實，但不可以咬到硬晒，這才是最難。」祖兒發揮搞笑本色，邊解釋邊張大嘴巴示範如何「咬字實得嚟又唔可以太硬」，令Gigi笑不攏嘴。Gigi自言為人慢熱，要做到不害羞實在有點難度。祖兒遂鼓勵她︰「如果我在，你就不會害羞，因為我會逗你玩。」

Gigi在今集節目中自揭小秘密，原來她每次上台演唱歌曲前必虛心向老師請教秘訣及需注意地方，並將之寫在歌詞上，因此其歌詞單佈滿密密麻麻的筆記，如「實力，不要太虛」、「聲要前，不要鬆散」、「不能太輕鬆，處身危險地帶」、「內心世界冷」、「把聲推去Mic裏追問那個人」。她說︰「我今日有寫下祖兒老師教的東西，佢有提及咬字方面，其實我非常注重咬字，因為經常咬不準。」

雖然賽前稱心情緊張，又指歌曲難度高，Gigi演唱重新編曲的《心淡》時手到拿來，獲楊千嬅、李健、張智霖等一致好評。張智霖稱：「太棒了！她的唱功及感情投放超乎她的年齡經歷。」天生易緊張的Gigi，演唱完畢後摸了數次臉，似乎想為自己減輕緊張感。

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（即時娛樂）