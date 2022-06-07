徐玄振被封「姊弟戀專業戶」 靠煲劇暴食醫失戀 恨嫁毋懼年齡差距 (19:44)

由「愛情劇女王」徐玄振孖黃寅燁合演的Viu Original原創韓劇《為何是吳秀才？》，以法學院為背景，講述女教授和學生遊走禁忌與心動邊緣的愛情故事。

曾以女團M.I.L.K成員身分出道，也擔任過少女時代預備成員，徐玄振可說是近年最成功由偶像轉型做演員的藝人。除了因為在愛情劇表現亮眼，她還憑藉《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》勇奪百想藝術大賞「女子最優秀演技賞」和「最佳電視劇明星賞」等多個獎項，奠定浪漫喜劇女神地位。

在芸芸作品中，徐玄振與姊弟戀題材特別有緣，先後在《愛情的溫度》、《一起吃飯吧2》、《Black Dog》跟梁世宗、尹斗俊和河俊合作而大獲好評，堪稱「姊弟戀專業戶」。是次徐玄振在《為何》飾演脾氣差、性格怪的吳秀才，據說她為了一圓「壞女人」心願才接下角色，勢和「御用校霸」黃寅燁擦出火花！

雖然人稱「愛情劇女王」，徐玄振自言戀愛史未如大家所想豐富，也提到失戀時跟平凡人一樣，習慣靠着暴食發泄，「我不會喝酒，所以會透過暴食遺忘，失戀時一餐會吃2至3人份食物，胖了再努力運動，看美劇也不錯，有時也會邊看美劇邊大吃」。她透露過去喜歡領導型的男人，也較為在乎外表；30歲以後則喜歡溫柔、誠實且情感豐富的人。

提到近年接拍不少姊弟戀劇集，徐玄振表示現實中的她，不太在意年齡差距，可以接受比她大8歲、小7歲男生，不過她坦承不敢主動進攻，「我是平凡韓國女性，沒有那麼勇敢，如果不先對我告白，我絕對不會開口，所以戀情總是成不了」。現年37歲的她笑言，眼見好友紛紛步入禮堂而萌結婚念頭，並希望早日遇見對的人。

（即時娛樂）