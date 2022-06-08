張兆輝兩部電影輪住上映 唔怕「自己打自己」 (17:44)

張兆輝表示《被》和《一》的戲種不同，角色人物性格也有反差。（大會提供）

張兆輝有份主演的兩部電影《被消失的凶案》和《一樣的天空》輪住上映，他表示不擔心自己打自己。（大會提供）

身在內地的張兆輝，雖然人不在港，但輝哥本月有兩部主演的電影上映，分別是《被消失的凶案》和《一樣的天空》，他不擔心自己打自己，希望香港電影業盡快回復正常。

《被》的導演羅守耀與輝哥合作無間，今次故事藍本來自1983年「土瓜灣道水箱藏屍案」，當年輝哥忙於拍劇，對這宗轟動的新聞未有為意，他坦言：「1983年，我日拍夜拍，冇留意呢單新聞，但都唔緊要，羅導演搜羅好多資料、報紙，以及佢知道嘅蛛絲馬迹都會話畀我哋聽，令我明白咗點樣去演繹，亦清楚導演想拍啲乜嘢、想表達啲乜嘢。」

事件相隔30多年搬上大銀幕，輝哥是羅導演欽點的靈魂人物，由他去調查懸案，輝哥謙虛說：「咁可能我真係似嗰個老差骨囉，同羅生合作過好多次，佢非常了解我可以畀到乜嘢佢，而演員知道導演想點做便去做，我一直相信係角色帶動演員，今次好多謝羅生寫呢個角色畀我演。（有沒有難忘事？）我畀律政司審問嗰場戲最深刻，78頁紙喺室內拍咗5、6日，啲燈一直着住，拍到天黑都唔知，有時仲要即改劇本，圍讀嘅時候好似考會考咁，但拍攝時，大家係好開心。」

談到他本月有兩部電影上映，輝哥表示：「咁啱啫，戲院重開大家都開心，等咗咁耐，能夠有咁多好戲上亦好難得，畀多幾套我一齊打都得嘅。」

雖然自己打自己，但《被》和《一》戲種不同，角色人物性格也有反差，輝哥在兩部戲中也有發揮，合作無間的羅守耀導演和新晉導演潘梓然，分別跟兩個不同時代的導演合作，輝哥看得很通透，輝哥說：「唔同時代當然有好多嘢唔同，不過佢哋有個共通點，就係兩位導演喺心目中都有一個正確想法，佢哋喺畫面上表達想講嘅故事出嚟，基本上除咗年代氣氛，鏡頭運用外，都係同一樣思想，都係想表達自己一啲想講嘅嘢畀人聽，只係表達形式各異。」

（即時娛樂）