《美麗戰場》成今年無綫台慶劇 陳瀅演電視版「阿寶」 減肥圓選美夢 (18:42)

由葉念琛監製、編劇和執導的無綫新劇《美麗戰場》，今天（8日）於電視城一廠舉行開鏡拜神儀式，陳瀅、劉佩玥（Moon）、陳曉華（Hera）、朱晨麗、蔣家旻、何依婷、陳山聰及丁子朗等演員出席。無綫總經理曾志偉及高層樂易玲亦到場支持，志偉更宣布《美》劇是無綫55周年其中一部台慶劇。

陳瀅成為首位電視版「阿寶」，她表示很開心，因細個看葉導演的電影長大，而且今次阿寶角色的厲害之處，是可以演足20集，有不同階段。陳瀅透露劇中有選美情節，完了她的選美夢。至於有否泳裝環節？她大賣關子：「總之要減肥啦，但很難減，因導演很好，成日萬歲請食糖水，早上又問我食唔食早餐，未試過拍一套劇咁幸福。」

感情線方面，陳瀅艷福無邊，獲安排跟《聲夢》張馳豪演初戀情人，並被葉導演取笑很難找一個沒跟她傳過緋聞的。陳瀅又會與曾跟她傳緋聞的方力申演一對情侶，但後段才出現，暫時未知有否親熱戲。

蔣家旻曾於2013年在電影《第一次不是你》中飾演過阿寶，陳瀅聞言即稱呼對方做師姐。蔣家旻今次在劇中飾演奸角，與陳瀅是姊妹又是死對頭，長期害對方，個性八婆，而且喜歡靠近有權有勢的男人，與陳嘉輝、李成昌最多對手戲。問可有色誘場面？她笑言：「很多造型都是短褲，導演還叫我低胸少少，和叫我食肥一點，因比較有睇頭，我與昌哥會有牀戲。」

（即時娛樂）