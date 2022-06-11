尋人記II｜好媽媽英姐為孩子終身學習 以「放下」心態面對大仔移民 (18:51)

英姐雖然不捨得大仔Ken即將移民，但也提醒自己要學習放下。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《尋人記II》昨晚播出第8集，主角是80年代媽媽界學藝先鋒梁惠英（英姐）。英姐1989年接受《星期一檔案》訪問，她當時為了做好媽媽，主動到防止虐待兒童會學習如何不靠藤條教細路。

相隔33年再受訪，最大分別是當年沒有亮相的英姐老公華哥終於出鏡，澄清並非單親家庭。全程笑嘻嘻的華哥，在大兒子阿Ken提及彈琴往事時忽然金句王上身：「方東昇唔怕彈㗎！」阿Ken即回應一句「因為佢冇得彈」，令見慣場面的方東昇即時臉紅。華哥之後又取笑愛發號施令的太太與方東昇等人搶飯碗，場面搞笑。

英姐當年對兩個孩子關懷備至，33年後她依然緊張兒子，只是多了一份威嚴及嘮叨。難得是兒子Ken和Eric毫不畏懼，不時開媽媽玩笑，母子間吃飯的話題更由留班升級至爛Gag IQ題，一家人樂也融融。談及當年的好媽媽課程，Eric透露英姐曾因出入防止虐待兒童會而一度被誤會虐兒，幸好英姐並不介意。已為人父的Ken大讚相關課程有效，並與英姐等一起總結課程要訣，包括「責罰小朋友前先深呼吸，心裏數10聲，平靜心境」、「叮囑另一半於自己生氣時幫忙收藏危險物品」、「多點表達『我』的感受，少說一點『你』」、「不要傷害小朋友自尊心，說有咒詛意味的說話」及「不要拿自己的小朋友與別人的比較」。

攝製隊為英姐送上驚喜，安排她與當年課程導師黃姑娘及一名同學仔重逢。對於兩名學員學以致用，黃姑娘很安慰，並寄語英姐及其他家長學會「斷捨離」，不要「養兒一百歲，長憂九十九」。黃姑娘說：「父母嘅角色到咗咁上下要淡番出嚟，仔大女大要學吓識惜自己。我覺得做父母嘅付出好大，其實小朋友大個就唔使你照顧㗎喇。」

面對大仔Ken即將移民，英姐示範為人父母應如何「放下」：「我係唔捨得阿Ken飛㗎，但佢有佢嘅前途，佢有佢嘅打算，不如學吓放下。佢有頭家，我哋做父母嘅，梗係希望佢好好哋照顧屋企，咁你屋企好，我哋唔使掛心你，咁大家都安心。」

（即時娛樂）