黃妍拍新歌MV學肢體動作 無表情加瞇眼達誘人標準 (21:21)

唱作女歌手黃妍（Cath）承接年初推出的《Little People》，承認人的軟弱與卑微。近日再推出新歌《世界以痛吻我而我歌唱》，承認自己卑微同時，最重要是心態也承認並落實做到，被世界殘忍地痛吻時，以唱歌教大家以柔制剛面對。Cath在新歌MV嘗試跳出舒適圈，以服飾、肢體動作挑戰自己！

《世界以痛吻我而我歌唱》曲風輕快，Cath形容是一個意外，說：「今次係同何丙（何秉舜）合寫，寫完係驚訝，係大家唔知點解就Chok到個Melody 同曲風，跟Demo已經好唔同，係一個意外。」歌詞部分，Cath形容當世界用痛的方法去擁抱我們時，我們應如何回應？例如有人失戀時，會悲天慘地狂聽失戀歌然後喊喊喊，但她同填詞人王樂儀都不是灑狗血的人，所以會以柔制剛，說：「用歌唱囉，落地實踐用一種輕盈心態回態，而更多是回應《Little People》相信自己卑微，所以我哋用唱歌，一種貼地方法回應。」

為表達一種對應態度，MV會出現好像石頭會對應柔軟布料的對比畫面，Cath在衣著上亦因而需要穿上較薄較透的質料。她說：「今次改變好困難，衣著方面同事一直鼓勵我轉變， 好似今日有少少低領口，一著上身感覺好奇怪，不過慢慢又好似習慣咗。」她亦為拍攝MV，跟老師學肢體動作，說：「最初話拍MV時要郁，我即時話郁唔到㗎，平日唱歌我都係企定定，呢首歌又唔易唱。所以拍攝前搵咗老師執我肢體動作，避免我出現奇怪郁動，亦好多謝身邊Dancers，以美麗嘅肢體動作喺我側邊跳，我只需擺啲型甫士唱歌就可以。」導演要求她做誘人表情，她稱原來無表情兼少少瞇眼便達到導演誘人表情的要求。

（即時娛樂）