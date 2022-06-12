拍餐廳劣食片被要求說對不起 余德丞：唔開心笑三下 (22:11)

余德丞日前應YouTube頻道「9BoThew膠保廢」兩名主持之邀，到被網民評論為最易中伏的食店試食，其中一間是港式扒房。三人在餐廳內拍攝，指薯仔牛肉湯的牛肉，是「用過嘅黑椒牛扒」、「客人食剩拿來煲湯」又形容為「Recycle牛肉湯」。他們又指扒的醬料有膠味，甚至說：「這個醬是臭的」，不斷以誇張表情作批評。這條劣食片為這頻道帶來破紀錄的觀眾次數，上架兩星期已逾45萬次，但亦惹麻煩。有關餐廳的老闆聲稱追究，擬入稟高等法院作誹謗索償。

6月10日（周五）餐廳老闆再發文，給余德丞一封公開信，作最後通牒，要求他道歉。信中寫道：「余德丞先生：這是你的公開信，講笑納！我不要金！不要銀！只要你說對不起三個字！由今天（10日）至父親節那天止，若收不到你傳達的對不起鹿咁，控告閣下的第二套馬車和第三套馬車，會同時開動。」

對於餐廳老闆要求道歉，余德丞沒有回應。今日他在社交網發文，寫道：「開心笑一下，唔開心笑三下 #smiley#yummy#happy」未知是否因劣食片事件影響心情，他上載的自拍照笑容有點牽強，還有炸雞髀、沙嗲牛肉通粉與咖哩牛腩飯等照片但沒有評論。有粉絲留言：「開心和唔開心的時候，請你記住，你有很多『余蛋粉』可以和你分享喜樂和分擔煩惱」，余德丞回覆：「多謝你哋吖！」

（即時娛樂）