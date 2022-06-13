Anson Lo新歌點擊破175萬 撰千字文抒發感受 (11:48)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的新歌《King Kong》，在YouTube上架4天，已破175萬點擊，成績不俗，今次亦是教主首度執導拍攝MV，昨晚（12日）他在社交網撰寫千字文，發表對新歌感想：「準備呢首歌之前，花姐問我想做咩類型嘅歌，我答：『我想做一首大家未聽過Anson Lo唱嘅跳唱歌。』」

他表示開心再跟填詞人Oscar Lee合作：「寫岀咗一份我認為適用於任何職業、情景下嘅『競爭』同『比較』。唔止係我依家嘅職業，細個時我家姐同我都有一種無形嘅比較，學業上同言行舉止上；去到小、中、大學同同學嘅比較、教跳舞時舞技嘅比較，相信我地每個人每一日都經歷緊比賽。

而《King Kong》好想帶出即使呢個世界嘅競爭幾激烈都好，只要你有進步同努力嘅心，每個人都可以做自己嘅第一，做自己最強大嘅King Kong。King Kong再強大，都未必能夠同其他人比，因為每個人嘅King Kong強大嘅地方都唔一樣。」

首次執導拍MV的Anson Lo表示，需要超大體力及「腦」力：「要應付平日自己嘅工作加上劇集拍攝，時間比以往拍任何MV更加唔夠用，拍攝當中休息嘅時間好少，因為每一刻都要主導同決定拍啲咩～ 但我好享受成個創作同執行嘅過程。」他表示新歌MV一開首，是向電影《The Maze Runner》致敬：「MV裏面，大家一齊玩緊一場生存嘅競爭遊戲，有人為咗搶到枝水而傷害別人，有人面對競爭只會坐以待斃，有人會願意同人分享，有人會用奸險手段達到目的。最後即使枝水倒瀉咗，兩男都繼續因為唔憤氣而作冇意義嘅鬥爭，導致兩敗俱傷。」

他續寫道：「記得第一次畀教母睇完MV first cut，佢話：『大家搞咁多嘢就係為咗支水呀？』有時往往當局者迷，『比賽』中嘅『競爭者』認為最後爭奪到嘅嘢好大件事、好重要，可能跳出嚟睇，未必係一件值得要佢哋互相踐踏去得到嘅事或物件。所以從來比較只須同自己比，競爭只需要同自己爭，做到自己嘅最好。」

Anson Lo坦言每次的成品都不會是完美無瑕，他知道自己有好多方面可以做得更好，但今次是他好喜歡﹑亦花盡心思的一個Project：「好多謝每一位神徒，依然支持住我，知道近日大家因為撲飛而有好多唔同嘅壓力同唔開心，好希望呢首歌成為其中一樣陪伴住你哋過每一日嘅元素。」

（即時娛樂）