一樣的天空｜莊澄稱香港電影圈青黃不接 起用4新晉導演 互有得着 (23:28)

慶祝香港回歸25周年電影《一樣的天空》由莊澄擔任監製，4位新晉導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒聯合執導，以4個故事《90度角的世界》、《乘風破浪》、《梨園荊夢》及《獅子樁下》跟觀眾一起見證1997年至2022年的香港。

莊澄今次找來4位新晉導演執導，他承認是因香港電影圈青黃不接，面臨人才不足問題，必須培育新人，給他們更多實習機會。「十幾年前我已講電影圈斷層得很厲害，我很幸運，在1980年代電影業最蓬勃時入行做編劇，在新藝城跟隨徐克、林嶺東、麥嘉、石天和黃百鳴等一班製作高手工作，獲益良多。當時的機會亦多，我一年寫多個劇本，寫3個都被人嫌少，現在因為市場萎縮，已沒有獨立公司，產量銳減，編劇和導演實習機會亦相應減少。所以《一》片由決定開拍至完成，時間很短，又面對疫情，我仍樂意去做，給予他們多些機會，亦希望為電影圈帶來多些衝擊」。莊澄稱跟4位新晉導演合作也有得着：「他們在創作上很有膽量，非常有衝勁，令我變得年輕。其實做創作人要保持年輕心態，今次我都學到東西。」

談到香港電影能否回復像1980、1990年代的輝煌時期，莊澄直言：「唔得！」他解釋因為時代不同，人才亦不一樣，不過，莊澄不認同香港電影已死，沒有希望，「現在衝擊的確是歷年最大，但仍有希望。整體會否再欣欣向榮就不敢講，但見到台前幕後演員、工作人員都很熱誠，以《一》片為例，演員收不高報酬來支持，又例如古天樂叫大家起用新演員、新導演，所以還是有生機的」。莊澄又指電影業未來25年，他認為機遇在大灣區。

陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒則表示從莊澄身上學到很多東西，他們亦不覺得香港電影沒希望，難以生存。葉正恒認為經過網絡洗禮，全世界電影都開始轉型，現在反而沒地域限制，不過鴻溝太大，需要時間適應。侯楚峰亦不認為生不逢時，現在平台多了，除了電影院，還有其他渠道、 網絡平台發放作品，機會反而多了，但現在不像以前的師徒制，當中精髓要靠自己學習。

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（即時娛樂）