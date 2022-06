next

王菀之(Ivana)今天(18日)43歲生日,丈夫蘇卓航(Eric So)將她演出舞台劇的宣傳海報二次創作,將海報中的王菀之變成她設計的卡通公仔,宣傳語句則改為「若有人生日,蛋糕算什麼?」Eric So留言︰「如果記得,唔可以扮唔記得,除非真係唔記得🎂。」王菀之看見照片後,開心表示「我要print出嚟貼」。

身在英國的黃偉文就在社交網上載與王菀之的舊合照,向她送上生日祝福。黃偉文說︰「因為一個好特別嘅原因,我總係記得你生日。祝皇后生日快樂, 摯友快樂,愛侶快樂,個個快樂...... 至於我本人嘅生日願望就係『希望耐不耐有得寫吓歌畀你,唔好隔太耐,否則周身唔聚財硬係好似爭咁啲嘢咁。』BTW,我陣間會去幾年前我同你喺倫敦一齊去過嗰間餐廳食飯,我會代你食埋你嗰份㗎啦,你放心啦。」

王菀之回覆︰「聽到你咁講,我都依然怕醜,Thank you so much Dear,既然我暫時無得同你去嗰間餐廳,咁我去住皇后餐廳先啦...」

(即時娛樂)