肥媽打齊4針科興後中招 稱曾外出用膳但諗唔到染疫原因 (15:51)

本港第五波新冠疫情近日再次反彈，昨天新增1650宗新冠陽性個案，本地個案佔1522宗，輸入個案有128宗。4月中時已打了第四針科興疫苗的肥媽（Maria Cordero），今早在社交平台拍片自爆染疫︰「大家好呀，唉，我已經係個好小心好小心嘅人，由第一個Covid到依家，終於都中咗。我日日都Check㗎喎，尋日都無嘢㗎喎﹗我噚日去行山做運動，然後去街市、食咗飯、買衫，然後返屋企。今朝有少少頭痛就再驗啦，我日日都驗嘅，今朝再驗就兩條線喇，之後愈來愈頭痛，冇發燒但有啲想發燒咁。我即刻通知政府同鎖住自己喺間房度，我又戴口罩同開咗啲殺菌機，唔畀（工人）姐姐同仔接觸我，叫佢哋都唔好出門口。」

肥媽表示星期六及下周三的網上直播要取消，她同時呼籲大家要小心︰「唔好以為自己大隻一定唔會染到，我哋大家都要好小心。我真係諗唔到，唯一就係去餐廳個洗手間，但我都有戴口罩㗎﹗」

肥媽接受《明報》訪問時表示有頭痛、發燒和咳，服用蓮花清瘟膠囊、維他命C等後沒再咳，體溫亦有下降，但仍然有燒和咳。她表示已收衛生署的7天隔離令，不准踏出房門口，她這7天會在房內煮食。肥媽感謝陳潔靈和黑妹，代她演出兩個回歸騷。

除了肥媽，陳綺明及陳欣欣早前亦先後確診。報道指陳欣欣、陳綺明上星期出席亞視劇集《國際刑警1997》的25周年晚宴，同場還有黎淑賢、盧惠光、關禮傑等台前幕後。眾人參加完晚宴後，陳綺明及陳欣欣等5人先後確診。陳綺明接受傳媒訪問時，稱晚宴翌日開始喉嚨痛，幸沒有發燒，只是比較疲倦。

（即時娛樂）