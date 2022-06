岑寧兒孖表哥Jerald同台合唱 承諾歌迷4年內會再開騷 (19:04)

next

岑寧兒(Yoyo)一連4場《Home is...音樂會2022》,昨晚(23日)舉行首場演出,Yoyo媽媽劉天蘭、張艾嘉、江海迦(AGA)、王丹妮與老公羅孝勇、張振朗女友楊偲泳等捧場。

站在巨型白盒裏的Yoyo從天而降出場,獻唱《這裡》揭開序幕,大騷靚聲,獲台下報以拍掌,她說:「今(昨)晚心情緊張又刺激,好多謝大家支持,才可以在原定的3場演出之前,加開這一場。」身為Yoyo表哥的Swing成員陳哲廬(Jerald),也專程從加拿大返港力撐,除擔任音樂總監,又以表演嘉賓身分跟Yoyo合唱《半張飛》。

Yoyo表示從小為Jerald創作的歌唱Demo與和音,但不多機會跟表哥合作,對方今次肯回來參與演出,對她好重要:「我好開心,好珍惜跟表哥同台合唱的機會。」Jerald即截住Yoyo繼續講落去,怕自己會感動到喊,難以唱歌,唱罷,兩表兄妹互送抱抱。

Yoyo臨唱《如果我是一首歌》,公開了兒時與媽媽寄給婆婆的卡式聲帶,聲帶中的Yoyo連環說「我好乖」,十分可愛。講到過去幾年發生了好多事,Yoyo表示好掛住離開了香港的人,多謝在場陪伴住她的每一位,她說:「這幾年,大家習慣無常,會更懂珍惜。在無常環境中,希望大家捉緊恆常的心做自己。」

演出其間,Yoyo多次站在吊高半空的白盒唱歌,直到返到地面,她即唞大氣,並趁機飲水回氣,她說:「個盒好高!」未幾,她再挑戰高度,升上白盒頂部獻唱王菲歌曲《夢遊》,她笑說:「以為個盒高,點知..」結果她全程坐低和瞓低唱歌。

之後,她又坐上滑板從高空吊出觀眾席,作近距離接觸,並且跟Jerald和台下大玩唱和音遊戲。Yoyo自嘲做騷比較靜態,慣常坐低唱歌,今次為個唱已經變得動感,數度換衫和除衫,又站高處著唱歌,有好大突破,不過見到台上舞蹈員伴舞,不要期望她跳埋一份。

Yoyo在個唱尾聲,本以《風的形狀》作結,並承諾歌迷:「我4年內會再開騷。」但歌迷不肯散去,她再出台Encore,並唱出《Maybe It's for the Best》。

(即時娛樂)