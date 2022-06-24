岑寧兒孖表哥Jerald同台合唱 承諾歌迷4年內會再開騷 (19:04)

岑寧兒（Yoyo）一連4場《Home is...音樂會2022》，昨晚（23日）舉行首場演出，Yoyo媽媽劉天蘭、張艾嘉、江海迦（AGA）、王丹妮與老公羅孝勇、張振朗女友楊偲泳等捧場。

站在巨型白盒裏的Yoyo從天而降出場，獻唱《這裡》揭開序幕，大騷靚聲，獲台下報以拍掌，她說：「今（昨）晚心情緊張又刺激，好多謝大家支持，才可以在原定的3場演出之前，加開這一場。」身為Yoyo表哥的Swing成員陳哲廬（Jerald），也專程從加拿大返港力撐，除擔任音樂總監，又以表演嘉賓身分跟Yoyo合唱《半張飛》。

Yoyo表示從小為Jerald創作的歌唱Demo與和音，但不多機會跟表哥合作，對方今次肯回來參與演出，對她好重要：「我好開心，好珍惜跟表哥同台合唱的機會。」Jerald即截住Yoyo繼續講落去，怕自己會感動到喊，難以唱歌，唱罷，兩表兄妹互送抱抱。

Yoyo臨唱《如果我是一首歌》，公開了兒時與媽媽寄給婆婆的卡式聲帶，聲帶中的Yoyo連環說「我好乖」，十分可愛。講到過去幾年發生了好多事，Yoyo表示好掛住離開了香港的人，多謝在場陪伴住她的每一位，她說：「這幾年，大家習慣無常，會更懂珍惜。在無常環境中，希望大家捉緊恆常的心做自己。」

演出其間，Yoyo多次站在吊高半空的白盒唱歌，直到返到地面，她即唞大氣，並趁機飲水回氣，她說：「個盒好高！」未幾，她再挑戰高度，升上白盒頂部獻唱王菲歌曲《夢遊》，她笑說：「以為個盒高，點知..」結果她全程坐低和瞓低唱歌。

之後，她又坐上滑板從高空吊出觀眾席，作近距離接觸，並且跟Jerald和台下大玩唱和音遊戲。Yoyo自嘲做騷比較靜態，慣常坐低唱歌，今次為個唱已經變得動感，數度換衫和除衫，又站高處著唱歌，有好大突破，不過見到台上舞蹈員伴舞，不要期望她跳埋一份。

Yoyo在個唱尾聲，本以《風的形狀》作結，並承諾歌迷：「我4年內會再開騷。」但歌迷不肯散去，她再出台Encore，並唱出《Maybe It's for the Best》。

（即時娛樂）