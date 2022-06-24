91歲黃夏蕙8.11離港移美 到黃大仙祠上「告別香」 盼國泰民安 (20:22)

91歲黃夏蕙以往每逢農曆新年，例必以不同生肖造型，到黃大仙祠爭上頭炷香，已成多年習慣。她早前在社交網宣布8月離港，並到美國定居，距離離港尚餘個多月，今天（24日）夏蕙姨聯同契仔楊峰、經理人Simon、好友劉錫賢、徐寶鳳及數名友人，到黃大仙祠祈福上香，作為離港前最後一次。

夏蕙姨沒有扮生肖造型，她解釋：「我全身上下，由頭到腳（衣飾）都是全新未穿過的，象徵要從頭開始、重新做人，過去不好的東西就由它過去。7月30日會搞告別派對，疫情限聚令上限是幾多？我就請幾多朋友來，8月11號就離開香港，所以今日是臨走前，最後一次來黃大仙。」

夏蕙姨稱會上香祈求，提議新任特首或政府，可以將方艙捐出轉為老人院，讓更多長者有地方入住；另外，亦希望疫情後盡快通關、國泰民安、人人有工開有飯食。

楊峰不捨得契媽離開，他表示待疫情穩定，定飛到美國探望。夏蕙姨表示由她一手創立的慈善基金，將會交由楊峰和契女婿馮柏強擔任董事，全權打理繼續運作，而劉錫賢亦會幫手。

提到最近有的士司機，偷拍夏蕙姨在車上睡著沒戴口罩的照片，在社交網分享。原來當日夏蕙姨趕去工作，在的士上化妝一時太倦睡著，被偷拍也毫不知情。她說：「我沒有嬲，司機臨落車時還說不收車資想合照，我照付錢更多給他貼士。」

（即時娛樂）