MIRROR成員Tiger大方認「下弦」：我嚟尋找工作機會 (18:21)

人氣男團MIRROR被分「上下弦」，成員王智德（Alton）早前在節目《勁騎26》，跟好兄弟楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）和邱傲然（Tiger）剖白兄弟情，並罕談被分上下弦的感受。Tiger日前偕杜琪峯和MakerVille行政總裁魯庭暉等，出席「第16屆鮮浪潮國際短片節」頒獎典禮，Tiger負責頒最佳攝影，他頒獎前致辭時先自我介紹，他說：「近排都好多人搵MIRROR拍戲，梗係好啦，但係佢哋好多時都係搵姜濤、Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、阿Jer（柳應廷）、AK，雖然有搵Lokman，但大多數佢哋搵拍戲嗰啲，都係搵『上弦』嘅人。

乜嘢係上弦呢？就係MIRROR 12個人，多啲人識嗰6個，就叫『上弦』，無乜人識嘅就係『下弦』，所以其實佢哋好少可搵『下弦』拍戲，即係Tiger、Alton、Frankie（陳瑞輝）嗰啲。有見及此，今日我嚟就係尋求工作機會！大家好，我係MIRROR下弦嘅Tiger！」現場報以掌聲。

Tiger續說：「咁點解會有『下弦』呢？可能佢哋會覺得呢班人唔得啦，覺得呢班人冇作品點會得呢？咁但係，咁冇作品即係冇人睇啦？冇人睇即係冇人氣，冇人氣即係冇人知，ok，咁我就諗啦，冇作品畀你睇到，即係冇睇到啦，咁冇睇到你又點解知我哋唔得呢？

即係比如我好多同齡朋友，佢啱啱出嚟社會做嘢，啲老闆聽到咁後生咁年輕得唔得㗎？咁我就諗，點解唔得呢？到底係唔得定係未得？我都唔知，咁就唯有盡力試吓。」

Tiger趁機力推自己有份參演的ViuTV新劇《死角》，他據聞該劇將於10月播出，他呼籲大家留意劇中一名長髮男仔，到時再決定他們「得唔得」。Tiger的致辭片段獲經理人花姐（黃慧君）在Ig限時動態轉發，並留了3個讚好的直豎拇指emoji。

（即時娛樂）