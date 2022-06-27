紮職3｜陶大宇鄭浩南相隔30年再合作 周勵淇呻未慣通宵開工 (20:28)

由黃宗澤（Bosco）、陳家樂、張繼聰、周勵淇、陶大宇和鄭浩南等合演的英皇電影《紮職3》舉行開鏡儀式，由集團主席楊受成親自主持。

《紮職2》尚未上畫，由原班人馬合演的《紮職3》已搶閘開拍，3位男主角表現雀躍。Bosco笑言：「證明我們3兄弟有火花，上次拍得這麼好，《紮職2》未上畫，立即就再來一部，很開心！」陳家樂表示很高興老闆、導演及監製對這個組合充滿信心：「《紮職3》的打戲比上集多，好像當我們是動作演員一樣看待，上次跑尖東，今次要跑彌敦道。」張繼聰則形容這是一部「運動片」：「新一集，我們的默契更加好，今次拍得非常順利。今集加入陶大宇及鄭浩南，令人物角色比上集更多，故事有緊張性，同時保存《紮職2》的戲味。」

經過上集寶貴經驗，家樂笑指已做足準備，招架Bosco與阿聰兩位「破壞王」：「面對兩位出名『搞喎』劇本的高手，我好難忍到笑，明明是很正經的場面，埋位前兩個經常將對白改到好好笑，但一開機立即回復正經，所以這集我會盡量忍住。」阿聰亦坦言見證了家樂的成長：「第一次認識，他仍是年輕人，今次已經將成為人夫，可以說對他加深了解，也證明這個組合之中，最不成熟的就是Bosco！如果再開《紮職4》，Bosco一是要配合，一就是繼續另類、標奇立異！」

繼《紮職2》後，周勵淇再度參演《紮職3》，感情戲的對手卻換了人，她透露：「上集與黃德斌，今次則與Bosco有感情線，雖然很久沒有合作，但我和Bosco一起成長，第一日開工已經好快上手，還是跟舊拍檔一起最開心，相熟程度已去到無所不談，我們會經常傾家事，他仍未成家立室，我都有追他快些，希望等到好消息。」

周勵淇去年小休復出便成大忙人，近日連踩《紮職3》及《內幕》兩部新戲，兒子有沒有投訴？她笑言：「我發覺他比以前更黐身，可能他意識到媽咪返工，剛才出門口時，他便大嗌『媽媽』，因為小朋友要吸引人注意吧！拍完戲後，我會和他一起共度這個暑假，暑假後他就要開學了。」之前為照顧兒子，習慣穩定生活作息，一旦重返工作崗位，她坦言有一件事不太習慣：「第一日開工就要通宵，有少少不習慣，原來都幾辛苦！」

闊別大銀幕多時的陶大宇及鄭浩南加盟《紮職3》，合演一對同門師兄弟，大宇表示：「我們既有兄弟情，亦有明爭暗鬥，角色塑造頗為立體，並非只管打打殺殺，非常精彩！」

鄭浩南表示這種類型電影代表香港一種特色，所以樂意接拍：「我好開心，一食燒肉即是等如開鏡拜神，其他地方不會有這個安排，在自己屋企感覺份外不同，多年來，我在香港開工也是愛吃叉鵝飯，一吃就意味着有工開！」

大宇自謙是影壇稀客：「剛拜神時與Mark哥（鄭浩南）傾偈，原來我們上次合作已超過30年，當時還在拍電視劇，時間真的過得好快。」鄭浩南曾出過唱片，大宇近日亦憑《倒轉地球》成為「樂壇新發現」，兩位有沒有興趣為《紮職3》開金口，獻唱主題曲？大宇搶答：「這個留給Mark哥吧，唔好搞我！」

（即時娛樂）