試當真辦《校花校草》選舉 羅家英李麗珍拍宣傳片力撐 (23:25)

網上平台「試當真」聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes！啟動《校花校草2022：從現在 發掘未來》，歡迎所有中學生及大專生報名，甚至可以「舉報」無膽但有條件的同學仔，若然同學仔受邀參加並成功入圍首輪，舉報者有500元獎金。

已經停辦的校花校草選舉捲土重來，試當真除了調整賽制，更打着發掘及培育歌、影、視新血的旗號，希望招攬有潛質但未被琢磨的新人。宣傳影片《試映劇場：校花校草2022》請來羅家英及李麗珍參與演出，家英哥飾演一個炙手可熱演員兼歌手，每個台每個時段都是他、演出年輕有為的英雄及奸角，甚至演「校草」，迷倒一眾學生妹，最後「校花」李麗珍出現，她一句：「你都可以係校草，點解我唔可以係校花！」帶出行業遇到的現况。

賽制方面，試當真打破傳統，整個比賽不存在任何評判，所有參賽者去留均100%由觀眾決定，由第一輪「Fo毛」（NTR持有人）票選30強開始，及至之後每一輪比賽讓所有觀眾一起投票，均100%由觀眾主導，選出他們最喜愛的校花校草。至於演出項目，試當真表示將不設框架，沒有規定特定表演，參賽者只要有觀眾緣、有潛質，成功被票選跑出，琢磨參賽者發光發亮的責任就落在試當真身上。脫穎而出的校花校草將簽約成為試當真藝人，並度身訂做名師團隊培圳計劃，先選秀後琢磨，逐步成為專業藝人。

（即時娛樂）