無綫《尋人記II》成績報捷 去年5月以來同時段最高收視節目 (15:57)

無綫今日公布節目《尋人記II》7天跨平台總收視平均為19.7點，成為自2021年5月以來10時半時段最高收視節目。節目最高收視單元的頭3名分別為第9集《我的媽呀！》22點、第7集《非典型婆婆》20.7點及第7集《生仔要考牌？》20.4點。

除7天跨平台總收視，《尋人記II》大部分精華短片在網上也獲得逾6位數點擊次數，包括「龜兔夫婦」遺孀Sabrina的精華片段，截至今早10時已有超過46.7萬點擊，被點讚7800次，不少網民留言為Sabrina打氣及送上祝福。Sabrina說︰「其實好感觸，節目真實反映丈夫離開後我嘅心路歷程。Frankie嘅離世的確好可惜，但片段亦提醒番我Frankie健在時，我哋嘅日子過得好快樂。」

「杯麵男孩」志文透露自尋親單元播出後，他一班小學同學不但與他分享尋親經驗，更落手落腳幫忙。他說︰「佢哋幫我聯絡同約見喺香港嘅泰國組織，幫我跟進尋親，好多謝佢哋。唔少市民又特別來麵檔幫襯，送上祝福。佢哋嚟自港九新界，粉嶺、東涌、大嶼山都有，哈！」

第7集《非典型婆婆》中的胡婆婆透露︰「有朋友特登入咗200蚊人民幣落我個仔嘅戶口，話畀我買嘢食，好開心，好多謝大家，你哋真係好有愛心！Thank you everyone！Wish you good health！」她強調「做人最緊要樂觀」及分享英文好的秘訣：「我當年返工帶住本字典，如果湊緊嘅小朋友瞓咗覺就拎出嚟讀吓，又會睇酒店啲雜誌學英文，唔識就問客人。」

（即時娛樂）