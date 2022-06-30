張敬軒預告年底開Side Track小型演唱會 確保歌迷會會員買到飛入場 (17:41)

今年5月完成26場紅館演唱會的張敬軒今日出席活動時，表示騷後只休息了1日半，帶了一支酒入梅窩和朋友行山露營，當去泰國旅行。他直言很想旅行，惟要籌備巡迴演唱會，未有時間成行。他說︰「最快明年出發，其中一站是美加。」軒仔又透露年底將舉行全新的演唱會︰「早前演出紅館演唱會時，很多非主打歌也唱不到。很多歌迷想聽，所以我會找其他場地舉行小型演唱會，最重要是確保歌迷會會員有門票。」

軒仔表示其歌迷會之前已採用實名制方式購買紅館演唱會門票，他特別花了7位數購入一套系統以保護購票者的個人資料。軒仔說︰「所有資料只會在我手上！我不是新人，很想回饋歌迷，以歌迷買到飛為大原則。辦實名制，真的是有苦自己知。看見MIRROR、Tyson Yoshi以實名制賣飛，我感同身受。明白要做到令每個人都開心是很困難的事，技術上十分困難。」

軒仔透露實名制賣飛系統的投資金額，都是從他的歌酬拿出來。他不建議歌迷每晚捧場，曾勸他們要理性消費。軒仔說︰「疫情下，大家掙錢不容易，我這兩年沒辦歌迷會活動，因此豁免了歌迷會去年及今年的會費，但歌迷會的行政費也不少於6位數，開支都由我付。歌迷會目前有逾2萬會員，自免會費後已停收新會員半年，希望做到公平。我入行20年，一班老歌迷很忠精，我想為他們做多些事，也多謝新粉絲的應援方式。不過，我的年紀已是家長級，不想大家花太多錢。買唱片、看騷、支持一下我代言的產品就好了。」

（即時娛樂）