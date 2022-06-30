謝安琪推出新歌《憶年》 感激父母給美好童年成最強後盾 (20:38)

謝安琪（Kay）推出新歌《憶年》，以回憶作起點，跟樂迷遊歷各區的變遷，即使經歷時代變化，仍希望大家緊記它曾給予大家的回憶。她說︰「新舊唔一定係對沖，回憶帶畀我哋嘅價值係值得珍藏，亦係我哋成長嘅重要基石。」Kay表示人成長後要獨自面對及承擔各種問題，她慶幸有童年與父母到訪各區的回憶作後盾。「世界瞬息萬變，我哋亦需要與時並進，視野跟隨世界轉變、擴闊，但係價值觀同一切有價值嘅東西，依然會被好好的保存起來，就如某部分的自己，會與成長的年代緊扣着，彷彿經歷一億年都是不會改變」。

Kay邀請Cousin Fung為新歌監製及作曲、T-Rexx填詞。她與T-Rexx分享了不少童年回憶，如與父親到青松觀觀光、跟雙親同遊電車河，還有當年跟隨母親到深水埗買衣料配件的回憶。她說︰「媽媽有7兄弟姊妹，所以好多衣服都係出自佢手，細個會同佢去深水埗買材料，當時有好多布料舖頭。近年我有再去過深水埗，雖然進駐咗好多咖啡店同賣潮流物品嘅店舖，但好多舊舖仍在，亦都多咗年輕人去光顧。」

相隔6年再與Cousin Fung合作，Kay說︰「我哋兩個都好鍾意講笑，有時仲會笑到影響工作，要停一停收拾番個情緒先可以繼續錄音。最初認識佢，已經覺得佢係一個音樂黑洞，佢嘅潛能難以估計，依家再次合作，無論係同我哋、同填詞人嘅溝通，監製歌曲嘅時候，都覺得佢成熟咗好多，好開心睇住一個年輕人，慢慢成長成為一個更加出色嘅音樂人。」

單曲封面出自藝術家Issac手筆，Issac是位擅長將老香港元素融入新式畫作內的藝術家。Kay說︰「雖然佢冇經歷過呢個年代嘅香港，但係睇佢嘅畫作，就可以感受到佢對香港嘅熱愛同嚮往。加上佢用色好大膽同創新，再將老香港嘅情懷融入畫作，我對佢好欣賞。」

（即時娛樂）