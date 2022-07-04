《阿媽有咗第二個》8‧11上映 毛姐姜濤Jer合演最美一幕 (16:50)

由彭秀慧導演，影后毛舜筠（毛姐）聯同姜濤、柳應廷（Jer）等合演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，今天（4日）公開主海報，並正式宣布該片將於8月11日（周四）開畫。

影后毛姐與姜濤及Jer兩位影壇新貴演對手戲，毛姐謙稱有壓力：「因為新人表現好自然，我好怕自己為角色想得太多，過分豐富做出很多表情，然後他們簡單去演，就已經殺個你片甲不留，所以我要不斷提醒自己，仔細觀察對手怎麼演，而不單是預先設計個人表演。」

毛姐駕馭喜劇與正劇均游刃有餘，其中一幕，毛姐、姜濤與Jer同場演出，完全顯露影后級功架，她不但兼顧自己部分，更肩負帶領2位新演員入戲重任，毛姐剖析：「無論演戲或者唱歌，節奏都好重要，對我來說，拿捏節奏是我的天賦，所以3個人一起吃飯那場戲，我好滿意，幾時拋波給姜濤，幾時拋波給Jer，又幾時要做那些動作，讓他們有反應，有時只不過看到我的眼神，他們已接得好靚，我覺得整件事好美麗、好開心。」

彭秀慧一直渴望與毛姐合作，從《阿媽》的籌備階段開始，全情投入的毛姐，不但對劇本貢獻寶貴意見，更積極參與角色遴選，教彭導演喜出望外：「你可以想像，一個影后會願意一次又一次，和我去見一批又一批的新演員，甚至跟對方試戲？我想，因為要選戲中她的兒子（子軒），她想與對方有一種眼緣與感應。但緣分就是那麼奇妙，最後決定由Jer扮演這個角色，他是唯一一個沒見過毛姐的人！」

為令毛姐與Jer打開溝通的天空，彭導演特別作出悉心安排：「要建立親子關係，我覺得吃飯是不夠的，於是我們到酒店住了一晚，那晚傾了很多偈，重點是第二朝早上，最早起牀的毛姐正在喝咖啡，Jer剛睡醒，沒化妝、沒梳頭，穿T恤短褲走出來，大家一起吃早餐，經過這個過程後，彼此關係有所突破，親近了許多！」

姜濤選擇《阿媽》作為踏足影壇的首部作品，他娓娓道出原因：「在上彭秀慧老師的課堂時，我曾問過她，下一部戲的故事是說什麼？老師說，想拍一個關於外賣仔變成明星的故事，我覺得與自身經歷好相似，我都曾經做過外賣仔，這個角色會令我有種回到過去的感覺！」

姜濤首日開工已有莫名的親切感，他說：「最大共鳴就是在茶餐廳開工那段戲，我會明白做飲食業有多辛苦。我記得第一場戲，就是拍在茶餐廳與毛姐見面，我覺得是個好好的開始，在這個環境好容易代入角色，好懷念送餐給客人的感覺！」

人生如戲，姜濤與戲中的方晴一樣，搖身一變成為萬人迷。姜濤認為，作為自己在影壇起步的第一個角色，非常恰當：「方晴由一個素人變成明星，經歷與我很相似，會不會因此而沒有挑戰性？我倒不覺得，第一次拍戲，我想演得更有說服力，我不肯定現在的演技，是否可以挑戰其他角色，所以我想演與自己相近的角色，會讓我格外容易投入，甚至比其他人的代入感更強。」

更大的挑戰來自角色，Jer要走入時光隧道，化身中學生子軒，他坦這：「29歲的Jer，要演一個18歲的中學生角色，不免有少少擔心，但幸好我尚算天生童顏，再轉了髮型之後，望望鏡中的自己，好像變回以前的模樣。戲中這個髮型，我18、19歲真的留過，由20歲開始，我一直保持現在這個中分頭，剪髮後，連導演都說『不像你呀，這是誰呀？！』所以，大家入場應該會幾有驚喜，看到平時留着中分頭的Jer，看電影時又見到另一個Jer，感覺都會幾特別！」

（即時娛樂）