《逃獄兄弟3》累收不足100萬 成2022年上半年最高票房香港電影 (01:20)

香港票房有限公司昨天（4日）公布2022年上半年度（1月1日至6月30日）香港電影市道整體情况，香港首輪上映的電影總數為73部，香港電影佔6部，非香港電影則有67部。在疫情影響下，戲院被勒令由今年1月7日至4月20日（共104天）停業，戲院損失了農曆新年及復活節兩大黃金檔期，雖然4月21日恢復營業，但仍受入座人數限制，故今年上半年中西票房總收入僅逾3.57億元，與去年同期收入逾3.76億元（由2021年1月1日至2月17日停業48天）比較毫無意義相差不大，但在正常情况如2019年上半年上映首輪影片共160部，收入達逾10.45億元比較，票房下跌約65.78%。

電影製作受疫情影響，引致由2021年至今製作數量驟降，2022年上半年只有6部香港電影上映，加上票房大挫，沒有一部影片收入超過100萬元，慘不堪言，故業界希望本屆新班子的政府能正視電影業的困難，伸出援手，協助解困。

至於2022年上半年最高票房的香港電影（截至6月30日），三甲位置都是仍在上映中的電影，冠軍是累積票房逾71萬元的《逃獄兄弟3》，亞軍是有逾68萬元票房的《一樣的天空》，季軍則是有逾64萬元票房的《不要忘記我愛你》。2022年上半年最高票房的非香港電影，頭三位同樣仍在上映中，首位是《壯志凌雲：獨行俠》，錄得的累積票房為逾8545萬元；第二位是《奇異博士2：失控多元宇宙》，有逾6545萬元票房；第三位是收逾4884萬元的《侏羅紀世界：統治霸權》。

（即時娛樂）