人氣男團MIRROR將於今個月25日起,在紅館舉行合共12場演唱會,而MIRROR的官方Ig前天(4日)貼出12個BABYMIRROR的搞笑片段。今天(6日)各成員包括江𤒹生(AK)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、陳瑞輝(Frankie)、楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)等,陸續在Instagram貼了和屬於他們的Baby版合照,十分可愛。

Jer擺了可愛甫士並寫道:「Nice to meet you Baby Jer!」Tyson Yoshi則搞笑留言「Jer Jer 仔」。AK也貼了Baby AK,他留言:「Nice to meet you Baby AK!你咁得戚做咩啫?」Stanley擺了型仔甫士,食指的戒指清晰可見,女友李炘頤留言:「隻戒指好靚。」

