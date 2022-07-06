美麗戰場｜拍選美場口 方力申對陳瀅一見鍾情想私有化 (22:40)

曾傳緋聞的陳瀅與方力申於無綫新劇《美麗戰場》合作，二人今天（6日）跟劉佩玥、蔣家旻等拍攝選美場口，劇中飾演阿寶的陳瀅參選港姐，擔任評判的方力申對選美台上的陳瀅一見鍾情，並想將她私有化。陳瀅透露劇中跟方力申沒有親熱戲，但大家吃兩次飯便走在一起，進展得很快。

方力申被問到覺得陳瀅飾演的阿寶，與他以往熟悉的阿寶（暗指鄧麗欣）有什麼不同感覺？他指陳瀅是劇集版阿寶，對着她的時間最長，「可以再同阿寶做戲都很開心，我亦很久沒跟導演葉念琛合作了」。

陳瀅因為要拍攝港姐場口，除了留意新一屆香港小姐舉行的記者會，為了展示最靚一面，最近亦控制食量，但這天拍攝卻有少許不開心，她解釋：「因為遇上生理周期，早上上磅時重了2磅，於是立即去跑步，終於感受到選港姐原來真的很大壓力。」

劉佩玥是2013年港姐季軍，但她在劇中未獲安排參選，而是演性格火爆的娛樂版記者，當中更有跟藝人對打的場面。問她可有幫陳瀅惡補港姐知識？劉佩玥說：「她不用，我只是幫眼看她的髮型、化妝、有否走光便可。碰巧現在也在選港姐，所以希望真實一點，絕對不能被比下去。」

對於今屆港姐，身為師姐的劉佩玥對兩位「高妹」邢慧敏與林鈺洧最有印象，陳瀅就對「爆炸頭」徐麟特別深印象。

（即時娛樂）