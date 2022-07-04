I SWIM｜魏浚笙演技自然獲讚 「大秋」George有驚喜 (16:23)

網民讚Jeffrey和George演得自然，亦有網民認為Edan及Jeffrey的角色對調，效果可能更好。（fb截圖）

魏浚笙和George在《I SWIM》首集的演出，獲不少網民讚演得自然又舒服。（Ig圖片/ViuTV截圖）

由呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、邱士縉（Stanley）、王智騫、歐鎮灝、吳啟洋、王智德、袁澧林及吳海昕等合演的ViuTV劇集《I SWIM》，昨晚（11日）首播。

「煨Sir」Jeffrey在劇中演轉校生兼天才泳手「余浪沖」，首次有份擔正的Jeffrey演得自然兼有喜感，不少網民讚他的演出令人喜出望外，當中包括他在劇中向「Miss翁」吳海昕身後扮鬼臉，搞笑又可愛。

Jeffrey亦在Instagram分享感受，他寫道：「人生大概最重要的時刻就是今（昨）晚了。一晃眼《I SWIM》已經要播出，這次我特別特別緊張又期待，《I SWIM》是人生第一套擔任男主角的作品，今（昨）晚終於要播出，這代表著上年的各種努力和堅持，都會透過鏡頭在電視機前面放送給大家。」

他表示知道是導演馮志強的堅持才促成了如今筆下和鏡頭前的「余浪沖」，他寫道：「這件神奇美好的事才會發生在我身上，知道馮導有多重視和愛惜這個故事，所以得悉他把『余浪沖』交給我，戲劇經驗超新的我能夠得到如此信任，沒有別的， 就是拼命把他做好做滿。」

Jeffrey坦言當「余浪沖」一點也不簡單，本着整個劇組的信念，希望每位演員都「入水能游 出水能演」，開拍前的訓練一樣也不能少、游水訓練、劇組圍讀以致對整個角色的了解、造型，整個拍攝過程，導演都努力把關，希望把心中整個成果，完整呈現給觀眾，但他深信只要出來的成果是好的，一切艱辛都是值得。

Jeffrey坦言或許一兩年後，就再也拍不出這樣青澀的「余浪沖」，感謝他的人生有「余浪沖」，成為他青春裏最美好的回憶和作品。

在劇中演「大秋」一角的P1X3L成員歐鎮灝（George）同樣有驚喜，不少網民也讚他演得自然，尤其當他得悉被泳隊隊長Edan貶為後備時，氣冲冲怒踢垃圾桶泄憤，之後又向飾演Miss翁的吳海昕投訴Edan。

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（即時娛樂）