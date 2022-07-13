Lokman想用群眾壓力 迫花姐應承3組合隊長合作出跳舞歌 (15:41)

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、ERROR隊長梁業（肥仔）及COLLAR隊長沈貞巧（Gao），早前合作拍攝信用卡廣告，聯同方家諾（Rock Sir）率領30位舞蹈員勁跳Locking。談及拍攝時的趣事，Lokman分享：「學這隻舞的時間不多，只好不停地在腦裏反覆排練舞步，互相提示下一個舞步。」肥仔就憑經驗搭夠，萬一遇上甩漏以剪接補救。他還爆Gao的趣事：「Gao一但甩了舞步就有點不知所措，很灰心，要即刻安慰她，解釋可以『大頭補』（近鏡補救），我與Lokman這方面就最有經驗！」Gao解釋因為拍攝時太多人一齊跳，如果因她甩了舞步而令該鏡頭用不到會不開心。她說︰「我現在學識『大頭補』了。」 Lokman和肥仔覺得Gao保持住這份初心很難得。

3位隊長平日都愛打機，Lokman最愛玩手機遊戲：「有次跟朋友一齊打機，發現對手與世界冠軍同名，那次我們贏了，非常開心，翌日更跟MIRROR兄弟及周圍朋友講自己贏了世界冠軍！」肥仔則笑言：「我一打機就會性格分裂，會罵人，罵得最多定必是阿濟（經理人）。」

3人在廣告中化身虛擬人物帶領玩家進入元宇宙。談到如可以在虛擬世界嘗試更多天馬行空的事，Gao笑指：「我想食極唔肥，因為虛擬世界內有很多不同餐廳，化身成虛擬人物就可以吃很多很多東西，食極都是這樣瘦。」肥仔稱：「我會去花姐（經理人黃慧君）屋企搗亂，因為這件事永遠也做不到！花姐最不喜歡其他人觸碰她家中任何一件物品，連廁所也不准碰。有次出埠拍攝節目時，花姐講明不可以用她的廁所，193（郭嘉駿）偷偷地用了一格廁紙也被花姐發現，事發花姐問起時，大家不承認但望向193，最後193當然有被花姐罵。」Lokman則說：「希望在虛擬世界周圍參觀，內裏有林林總總的事物，是現實世界沒有的，化身虛擬人物就可以盡情探索。」

對於粉絲希望他們3位隊長合作推出跳舞歌，3人雖贊成，但肥仔擔心粉絲未必能夢想成真。Lokman笑言：「就要用群眾壓力迫花姐了！」他們希望推出一首Funky、Hip Hop曲風的跳舞歌，有開心、活力澎湃的感覺。

（即時娛樂）