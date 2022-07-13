喱騷選女團 杜汶澤睇好5號廖樂兒 田蕊妮喜歡8號Summer (17:51)

杜汶澤認為女團成員除了型格，最重要是有sex appeal，5號廖樂兒最達到這個要求。（網上圖片）

杜汶澤的「喱騷」招募「喱DAO女團」成員，他昨天和田蕊妮、李拾壹在「喱騷」Facebook和YouTube開直播，播放特備節目《杜氏閒情 ──女團初選開嚟見我！》，從電腦隨機抽出10位參加者並作出點評， 幫助大家投到心水一票。（大會提供 / 明報製圖）

杜汶澤的「喱騷」月前宣布招募「喱DAO女團」成員，公司將與韓國娛樂公司合作安排女團成員到韓國進行地獄式習訓，由唱歌跳舞訓練到歌曲創作，班底全由韓國團隊包辦。招募活動於5月20日至6月30日在網上公開接受身處全球的香港女生報名，短短一個多月已收到177位女生報名。參賽者報名時除了需要自我介紹，還要上載包含唱歌及跳舞的試演片段，片段會於「喱DAO」女團網站公開，並由「嘩嘩蛙」持有人投票，最高票數的4位參賽者會於8月到韓國受訓，知名監製朴忠旻及B.A.P男團成員鄭大賢將負責排舞及為女生們訓練。

阿澤明白各位NFT持有人要把177位參賽者試演片段看完需要大量時間，加上可能未知投選標準，昨天（12日）決定聯同田蕊妮、李拾壹兩位《杜氏閒情》拍檔在「喱騷」Facebook和YouTube開直播，播放特備節目《杜氏閒情 ──女團初選開嚟見我！》。3人從電腦隨機抽出10位參加者並作出點評，幫助大家投到心水一票。

10位由電腦隨機抽出的參賽者，類型包羅萬有，除了有歌精舞勁、甜美樣貌的典型女團材料的5號廖樂兒、8號Summer、13號Barbie/Chole外，還有唱家班的29號Hedy與32號Janice、充滿喜劇感的151號Sabrina及158號廖媛姿、打扮性感的48號Natalie。當中以8號Summer得到田蕊妮及李拾壹歡心，Summer不但樣子甜美，而且有有跳舞底子。雖然Summer的唱歌技巧一般，李拾壹認為她未有個人風格卻反而易受教，更適合駕馭女團歌曲。杜汶澤認為女團成員除了型格，最重要是有sex appeal，如韓國女團Blackpink的Jennie，他認為5號廖樂兒最達到這個要求。

「喱DAO女團」的首輪投票將於明天7月14日中午12時截止，首輪投票過後會即日誕生16強。第二輪投票於7月25日開始，16位會一同爭奪成為女團的最後4個席位。截止7月12日，5強依次序分別為21號小倬、1號Hazelle、8號Summer、24號Coco及13號Barbie/Chole。

（即時娛樂）