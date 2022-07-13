Strayz自資出道 包辦歌曲與MV製作 借黑白造型訴心聲 (20:08)

因參加《全民造星IV》而認識的VAL、CK、暐翹、榛綦及Ariel，自資組成女團Strayz正式出道，出道歌《Stray》亦於今天（13日）推出。MV中眾人以黑白造型登場，以突出她們勇闖樂壇的決心。

Strayz隊名源自「Stray（流浪）」一字，隊長VAL、副隊長CK、暐翹、榛綦及Ariel自喻是一班流浪小朋友，VAL說：「《Stray》講緊追夢路途可能會遇到困難，但只要努力，堅持我哋想走嘅路，就可以搵到一條出路。」

為了突出她們想法及加入樂壇決心，歌曲MV也花了心思，以黑白搶眼造型示人。CK說：「第一個係喊妝，配以全白歌德風格服裝，象徵對於流浪呢件事情嘅傷心、不憤、不甘，但係我哋係好純潔動物，都有赤子之心；第2個造型有臉部動物彩繪，身上穿上比較正統黑色服裝，象徵住我哋反璞歸真，我哋就係流浪動物，我哋就係咁嘅樣，我哋係高貴存在，唔輸比其他人嘅存在。」

由於自資出道，暐翹坦言5個人用了很長時間，怎樣構思拍MV，眾人積極發表意見，CK則幫了個大忙執導MV。這次是CK首次執導，她緊張的說：「因為想務求貼近我哋嘅故事，所以就踏咗隻腳落去，做埋導演，但原來執導上係會遇上好多困難，做過先知不論係導演、幕後，甚至任何一位參與拍攝MV嘅都好偉大，要向佢哋致敬。自己體驗過，先知道係好辛苦嘅工作，無論由計劃，到同團隊不同單位，例如攝影組、服裝組等溝通過程都艱難，我唔係好識點樣表達自己想要乜嘢，結果導致拍攝有延誤，但係我從中學習到好多嘢，希望今次成品大家會鍾意。」

暐翹也感激不同單位的幫忙，她說：「組團後大家成長咗好多，以往參與《造星IV》，大家會focus表演上，但成為Strayz成員後，就發現其實表演或拍攝唔係得自己一個，仲要兼顧好多嘢，所以除咗工作人員，更要多謝我隊中另外4位隊友。」

談到首次拍MV難忘事，Ariel笑言：「我哋5點鐘開始化妝，完成係第二朝11點，完成嗰一下係開心但好攰，出到嚟見到天光，大家都唔識反應，好似就嚟死咁，但係嗰日真係好開心同好好玩。」

VAL則對彩繪造型印象深刻，她說：「細細個化過好多次貓嘅妝，但第一次試狗，對我嚟講化一個狗仔嘅妝係一個好特別嘅嘗試，睇住逐一變咗不同動物：兔仔、貓仔，件事好正，對MV好有期待感。」榛綦亦大讚化妝師的鬼斧神工，「我哋都想畀到驚喜大家，所以妝容上面都落咗好多工夫，變嘅過程好神奇，由喊妝變動物妝，令我好難忘，亦好佩服各位化妝姐姐」。

（即時娛樂）