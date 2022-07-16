姜濤 宋芸樺拍《我的天堂城市》 演台灣人在紐約的故事 (23:48)

姜濤今年5月往美國拍電影，他的行蹤低調，因簽了保密協議故未透露有關拍攝詳情，MakerVille行政總裁魯庭暉也同行。後來傳出姜濤是參與台灣導演俞聖儀執導的電影《My Heavenly City》拍攝。日前台北市電影委員會在社交平台公布有關《我的天堂城市》的內容，此片是俞聖儀執導兼編劇，故事內容講述三組在紐約生活的台灣人的故事。​主要演員宋芸樺、姜濤、 姚淳耀、 魏蔓與李嘉文。

《我的天堂城市》是台北市國際影視攝製投資計劃的作品，電影正在後期製作，預計2023年上映。 宋芸樺曾參演電影《月老》、《等一個人咖啡》與《我的少女時代》，她說：「《我的天堂城市》所演角色在拍攝過程中最大的挑戰除了需要流利的英文之外，還要在中英之間做轉換，而且有時候對手演員會有即興的演出，我也要反應很快的立刻做翻譯，蠻考驗我的英文程度的！」

公布的主要演員名單中除了姜濤，還有香港演員李嘉文（Jessica）。她就是前100毛藝人「黃慘盈」，2017年離港到紐約學戲劇，在美劇《Modern Love》（摩登情愛）第2季有份參演。Jessica曾接受訪問時透露美國追夢經歷，說在紐約是什麼工作也做，她做健身教練教攀石又做模特兒，其實自己不太懂擺甫士，她笑說：「賺到少少錢，餓唔死... 」她加入美國演員公會要交3000美元入會費，但也享有福利，她留下來發展心理質素要強大，試鏡100次可能只有1次回音。

（即時娛樂）