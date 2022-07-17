聲生不息｜炎明熹曾比特互動勁吸睛 47歲李玟騷腹肌揈水髮跳唱 (17:33)

ViuTV今晚（17日）播映第40屆香港電影金像獎頒獎禮，亦是2年以來首度直播頒獎禮；無綫今晚8時半則播放長達2小時45分鐘的最後一集《聲生不息》。

李克勤隊及楊千嬅隊將完成餘下兩個半回合金曲對決；承接上集，每個回合勝出方，推薦隊友的「滄海遺珠金曲」將被收錄於時代唱片。下半場的歌曲競演，焦點落在47歲的李玟（Coco）身上。

身形弗爆的Coco獻唱劉德華經典歌曲《我恨我痴心》時，大騷腹肌及小蠻腰，節奏感強勁的舞步、加上出其不意的「揈水髮」，成功炒熱氣氛，揈贏由葉蒨文（Sally）、楊千嬅、周筆暢（筆筆）、劉惜君、炎明熹（Gigi）和安崎合唱的《友情歲月》，幫隊友毛不易及單依純「遺珠金曲」《分分鐘需要你》fight低楊千嬅、筆筆及依純《高山低谷》，成功入圍時代唱片。

另外兩個回合的PK，則是首度同台的周筆暢、曾比特《一格格》VS李健《我要如何不想他》；以及玩大堆頭PK的毛毛、安崎、曾比特（Mike）、Gigi《眉飛色舞》VS李克勤、馬賽克樂隊和單依純《她來聽我的演唱會》，克勤更刻意加插數首學友經典金曲做成medley。剩下4首「遺珠金曲」則為劉惜君與林曉峰《現代愛情故事》、Gigi《蜚蜚》、林子祥與曾比特《單車》，以及周筆暢、安崎《醒醒》。

為了迎戰克勤隊的「好勝」medley（註：克勤隊以好勝馳名），Gigi和Mike等不但以歌舞劇形式呈現歌曲，更挑戰難度及整齊度苦練踢躂舞。在《聲生》舞台一再展現蛻變魅力的Gigi，不但跳踢躂舞有板有眼，更展現「冷艷高傲」一面；「愈唱愈老友」的Gigi和Mike，又自度大量「GiMike」式互動，包括「阿Mike拋咪」及「擊拳」等。

（即時娛樂）