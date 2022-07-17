金像獎｜馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》首奪最佳男配角 (22:08)

在《媽媽的神奇小子》演活少年版蘇樺偉的馮皓揚（羊羊），擊敗一眾前輩包括林雪、謝君豪、古天樂、柯煒林，首奪香港電影金像獎「最佳男配角」。年紀輕輕的羊羊後生可畏，他上台從金燕玲和關錦鵬手中取過獎項，並激動流淚說：「好多謝大會及金像獎頒呢個獎畀我，呢個獎真係好重，個重量呢一刻未完全感受到，我覺得好開心，真係拎到呢個獎，然後多謝導演尹志文、吳君如、所有出品電影公司、古天樂，多謝你哋當初堅持，先至有呢部電影，我先有機會做好少年偉仔呢個角色，多謝梁仲恆、蘇樺偉、張繼聰，佢哋不厭其煩，將識嘅嘢全部畀我聽，多謝演員及幕後，當時我跑嘅戲分相對多，但我覺得唔辛苦，唔係因為跑得，拍攝團隊氛圍好正，多謝你哋！多謝家人，我嘅爹哋媽咪，有時望番我嘅付出，以及你哋對我支持，我會覺得自己唔爭氣，但我希望之後用最大努力去用心演好之後角色，希望可以報答你哋。」馮皓揚表示會繼續謙虛及畀心機演好每個角色，希望有日好自信跟大家講：「我叫馮皓揚，係一個出色嘅香港演員。」

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（即時娛樂）