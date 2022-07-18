李駿傑新歌《九》用音樂講道理 MV亦正亦邪妖艷升級　 (23:12)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）最新派台歌《九》延續《半》的概念，再度嘗試用歌曲跟樂迷講道理。Jeremy在新歌MV陷入亦正亦邪的深層演繹，放低乖乖仔個性的他將妖艷升級，更勝過去任何的演出。

繼《半》之後，今次Jeremy再次借歌曲跟樂迷「講道理」。《半》由王雙駿監製、張繼聰作曲、周耀輝填詞，歌詞內容道出每個人需要作出選擇時，都會出現很多不同的誘惑，但大家選擇的結果， 其實都取決於自己善或惡的個性，但歌曲最終想告訴大家，不論任何選擇，都要自己承受後果。

今次《九》得到張繼聰助陣，Jeremy始料不及，收到Demo時好驚喜，無想過會寫歌給他。比起上次《半》，Jeremy坦言這次演繹更見難度，歌詞好密，咬字要好實淨先知講什麼，及要唱出味道，錄兩個半鐘把聲完全沙晒唱不到，可能因為捉不到個力，夾硬唱搞成咁。他要第三次入錄音室才成功找到應有的感覺，順利完成錄音。不過他悄悄說：「歌詞中一句『What Should I Do』，低音位係用我本身沙咗把聲去錄，所以沙聲有沙聲嘅好，令到件事更加怪異。」

除歌曲外，MV也圍繞善與惡的主題，Jeremy解讀MV說：「MV入面出現黑、白兩個造型，分別代表善與惡。一開始講緊我發夢，聽到好多人講嘢，有好多訊息出現喺腦袋入面，令我自己好混亂好困擾，但夢醒後另一個我就出現，而當中想表達，一個人無論幾善良都好，一定會有少少嘅陰暗面出現；幾壞嘅人都會有善良嘅一面，所以想話俾大家知，世間唔係淨係得黑、白，希望大家能坦承面對自己，去搵番自己真正嘅善同埋惡，面對番自己。」

製作團隊為他找來一個荒廢了的酒醋廠拍MV，猶如廢虛的場景，再加上Jeremy帶點邪氣的面部表情表達惡的個性，令MV帶出不一樣的妖艷與頹廢交集的美態。Jeremy分享說：「第一次喺外景，好熱冇冷氣，又好多塵，喉嚨成日有啲唔舒服，但因為外景原因，令到畫面更加加分，幾辛苦都值得。」

（即時娛樂）