馮皓揚入藝訓班惹熱議 廖子妤稱學無止境：自己不斷上堂學戲 (19:31)

出爐香港電影金像獎女配角廖子妤，今天聯同馬來西亞演員童繽毓（前名：童冰玉）等，於銅鑼灣出席電影《槍口下_823人質事件》開鏡，該片以2010年「馬尼拉人質事件」為藍本，當年生還者易小玲亦有出席支持，並擔任電影顧問。

廖子妤表示該片去年12月到馬來西亞取景拍攝，她順道探親，她說：「當時我已2年多沒見過媽咪，於是在沒有通知她的情况下回家，我記得入門一刻，媽咪是拿着鑊鏟，然後我們忍不住爆喊，但我媽咪是防疫大將軍，正當我想上前攬她時，她叫我去冲涼先，一個感人的場面，就這樣結束了。」廖子妤表示劇中演記者，事前導演和編劇把事件記錄片給她看了一次，讓她了解整件事來龍去脈。

對於最佳男配角得主馮皓揚（羊羊），入讀無綫藝訓班惹網民熱議？廖子妤認為學無止境，演戲對她來說是一座高山，雖然她已演戲10多年，但也不敢講自己是否識演戲，所以仍不斷上堂，例如去跟彭秀慧學戲。對於網民指羊羊比導師之一的袁偉豪還要好戲？廖子妤說：「每位前輩都有自己的經驗可分享，尤其羊羊年紀還小。」

童繽毓在片中演易小玲，已收起性感的她，今次要以演技改變大家對她的形象，一雪前恥，當中最大挑戰是幾乎每場戲都要喊，試過由凌晨5點喊到夜晚9點。

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（即時娛樂）