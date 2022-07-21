呢鋪開乜︰開壇｜蘇民峰教搵第一桶金 從鼻相判斷財運 (20:01)

蘇民峰今晚（21日）會在其主持的無綫J2節目《呢鋪開乜︰開壇》中教觀眾搵第一桶金，他要求倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、陳國麟（Doniven）及杜穎珊（Sandy）4位年輕主持寫下心目中的第一桶金數額。Carmen最易滿足，要80萬元就夠；Amber就想掙1億元；Doniven及Sandy希望他們的第一桶金有1000萬元。蘇師傅透露他當年的第一桶金是100萬元，他花了55萬元購入一寫字樓單位，之後輾轉做過髮廊、龍蝦批發等工作，1987年成為堪輿學家。蘇師傅回憶︰「當時幫人算命收費300元、睇相150元、睇掌50元。」

談到如何從鼻相判斷是否有正財或偏財運，蘇師傅表示鼻孔高矮、大小不均者一定逢賭必輸，並以Sandy做例子，指她的鼻孔一邊闊一邊窄。蘇師傅表示從掌紋也能看出一個人有沒有偏財運︰「無名指對落如果有米字或星紋，就代表有偏財運。我只見過一次有星紋的人，他真的中完六合彩再中六環彩，贏了過千萬元彩金。」

Carmen亦會在節目中以其美腿作示範，印證「二趾長過公，唔死一世窮」到底有沒有根據。

（即時娛樂）