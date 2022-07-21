張天賦民初造型拍新歌MV 天氣酷熱險中暑兼被蚊狂噬 (19:48)

MC在酷熱天氣下拍MV，搞到差點中暑，其間MC貪玩用毛筆寫上英文字。（大會提供）

張天賦（MC）新歌《老派約會之必要》，再次跟監製徐浩合作，《老》的團隊嘗試揉合MC擅長的R&B，及從未接觸過的中國風，創建古今交融的「港式中國風」。

MC自言對中國風歌曲情有獨鍾，渴望擁有一首屬於自己的中國風歌曲。MC在創作過程中忽發奇想，認為歌曲可以滲透「穿越」元素，便決定當旋律進入副歌時，才突然變調為中國風。填詞人黃偉文（Wyman）的歌詞，亦配合「穿越」意念，在副歌之前描寫「現代」時空，但在副歌部分便將時空變成「古代」。而根據Wyman所說，《老》取材自作家李維菁的一篇同名散文，歌詞的大意亦與原文相若。

MC早前忙於拍攝電影《夜校》，日夜顛倒每天由傍晚拍攝至清晨，但為新歌犧牲睡眠時間，在電影空檔期拍MV，加上MC為配合歌曲「穿越」民初意境，在高達36度氣溫下，用擔挑來來回回，體力透支險中暑，幸休息一會後，便回復精神繼續拍攝。

MV中MC以民初造型與女主角演繹甜蜜溫馨片段，中段造型一變，MC黑超黑帽黑西裝的全黑造型，令粉絲留言大叫有型又好笑! 是次MV女主角找來曾於另一首歌曲合作的網紅Hazel Lam，2人雖曾合作，但不算熟絡，今次導演要求演繹靠近餵飯情節，令2人感尷尬，更拍了10多take導演才收貨，MC笑言聽到導演嗌Good Take一刻，有如釋重負感覺！

雖然2人在極度缺乏睡眠下拍攝，不過很快進入狀態，MC更非常精靈，全程邊拍MV邊拍Vlog，記錄笑料花絮， 其中一幕女主角要寫書法，貪玩MC期間用毛筆寫上英文字，雖然拍至深夜又不停被蚊咬，但MC對拍攝感滿意，期望歌迷會喜歡他的新嘗試。

（即時娛樂）