MIRROR官網公布紅館演唱會周邊產品售價及購買詳情 (20:58)

MIRROR官網同時公布有關在紅館露天廣場購買產品詳情。（Ig圖片）

人氣男團MIRROR將於下周一（25日）在紅館舉行演唱會，一系列的演唱會周邊產品亦已推出，勢必掀起MIRO（鏡粉暱稱）搶購熱潮。

今晚（21日）MIRROR的官方網站公布有關「BABY MIRROR WE ARE @TIMES SQUARE」及「MIRO WE ARE @THE ONE」演唱會周邊商品購物清單，包括毛巾﹑MIRROR官方手燈﹑帽﹑"BABY MIRROR" Tee﹑"WE ARE" Tee﹑Boxset﹑Tote Bag﹑MIRROR口罩﹑Postcard set及紙袋等，相關商品的價錢亦曝光：毛巾120元一條（限買一條）﹑扇80元一把（限買3把）﹑MIRROR官方手燈360元一支（限買兩支）﹑帽200元一頂（限買一頂）﹑兩款Tee各280一件（限買兩件）﹑紙袋20元一個（限買一個）等。

MIRROR官網寫道：「為咗令更多鏡粉可以買到現貨，每款商品皆設有限購數量。每款商品都預留充足貨量畀每位攞到籌嘅鏡粉及MIRO。但需要留意設有不同款式嘅商品，如Image Fan、Pin Set等，部分款式則有機會售罄，最新消息請留意店內告示。」

至於紅館的商品發售處空間有限，故大會特別挑選幾款MIRROR演唱會周邊商品現場發售，包括兩款Tee﹑毛巾﹑官方手燈﹑紙袋﹑扇，令鏡粉可以睇騷前，把握最後機會拿應援物入場內支持偶像。

MIRROR的官網亦特別溫馨提示粉絲：「特別留意，【MIRROR WE ARE 演唱會周邊商品發售處】只限持有當日演唱會門票嘅人士入場。為配合防疫措施及人流管制，須於Klook網上預約。7月22日上午11時起開放預約，籌量有限。另外，周邊商品數量有限，售完即止，最新消息請留意現場公布。」

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（即時娛樂）