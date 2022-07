MIRROR官網公布紅館演唱會周邊產品售價及購買詳情 (20:58)

人氣男團MIRROR將於下周一(25日)在紅館舉行演唱會,一系列的演唱會周邊產品亦已推出,勢必掀起MIRO(鏡粉暱稱)搶購熱潮。

今晚(21日)MIRROR的官方網站公布有關「BABY MIRROR WE ARE @TIMES SQUARE」及「MIRO WE ARE @THE ONE」演唱會周邊商品購物清單,包括毛巾﹑MIRROR官方手燈﹑帽﹑"BABY MIRROR" Tee﹑"WE ARE" Tee﹑Boxset﹑Tote Bag﹑MIRROR口罩﹑Postcard set及紙袋等,相關商品的價錢亦曝光:毛巾120元一條(限買一條)﹑扇80元一把(限買3把)﹑MIRROR官方手燈360元一支(限買兩支)﹑帽200元一頂(限買一頂)﹑兩款Tee各280一件(限買兩件)﹑紙袋20元一個(限買一個)等。

MIRROR官網寫道:「為咗令更多鏡粉可以買到現貨,每款商品皆設有限購數量。每款商品都預留充足貨量畀每位攞到籌嘅鏡粉及MIRO。但需要留意設有不同款式嘅商品,如Image Fan、Pin Set等,部分款式則有機會售罄,最新消息請留意店內告示。」

至於紅館的商品發售處空間有限,故大會特別挑選幾款MIRROR演唱會周邊商品現場發售,包括兩款Tee﹑毛巾﹑官方手燈﹑紙袋﹑扇,令鏡粉可以睇騷前,把握最後機會拿應援物入場內支持偶像。

MIRROR的官網亦特別溫馨提示粉絲:「特別留意,【MIRROR WE ARE 演唱會周邊商品發售處】只限持有當日演唱會門票嘅人士入場。為配合防疫措施及人流管制,須於Klook網上預約。7月22日上午11時起開放預約,籌量有限。另外,周邊商品數量有限,售完即止,最新消息請留意現場公布。」

