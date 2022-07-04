MIRROR新歌《WE ARE》MV放低偶包玩到癲 (22:48)

人氣組合MIRROR一連12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》於下周一（25日）開鑼，今日推出演唱會主題曲《WE ARE》。

MIRROR成軍逾3年，由《全民造星》到首度踏上紅館舞台，除12子努力不懈外，還有粉絲一直不離不棄支持，今次新歌《WE ARE》，MIRROR透過歌聲感謝每一位粉絲，亦約定不論在開心戀愛、寂寞害怕時，只要有需要，MIRROR一定陪伴在側，與大家一起走過高低起跌。MIRROR視《WE ARE》為入場看演唱會前給粉絲的熱身作，江𤒹生（Anson Kong、AK）分享道：「呢這首主題曲比較開心，希望大家入場看的粉絲同埋觀眾都能夠感受我哋的正能量。編舞方面，Rock Sir特別編一段舞蹈，不算好難，希望大家可以跟住一齊跳，一齊開心！」

歌曲題材溫馨又充滿正能量，MIRROR成員在MV放下偶像包袱，聯手炮製笑料十足的畫面。楊樂文（Lokman）說：「我哋是銀河宇宙守護隊，保衛宇宙和平，但宇宙已經和平了好耐，所以我哋有工返等於冇工返，因為太無聊，大家就搵嘢做。」身為MIRROR隊長的Lokman，在守護隊內繼續他的隊長角色，他自我介紹：「我是好認真、正義凜然的隊長，雖然冇嘢做但都會督促隊員做嘢，最後就真係有嘢做喇！」

這班銀河宇宙守護隊隊員的任務，就是要保衛地球，而王智德（Alton）在隊中負上重責，他說：「今次遇到的隕石問題，是可以透過《石破天驚動舞拳》這本秘笈得到答案，而我是帶領大家拯地球！」實情是MIRROR人人都發揮搞笑細胞，在MV中大放笑彈。Alton續說：「以往會放低偶包拍攝的MV有《Ignited》或《All In One》入面扮鬼臉，而拍攝《WE ARE》時同導演溝通，想今次有點周星馳的舞步，起初做出來都太似跳舞，導演想睇落不似舞步的步法，咁先畀大家睇到亂舞的MIRROR大家睇，所以在現場就度一些發癲、發狂、發喪的舞姿，都幾有Feel！」

有欣賞過《BOSS》MV，應該記得呂爵安（Edan）與柳應廷（Jer）相映成趣的搞笑功力，今次他們再合體，度出瘋狂的搞笑場口，Edan笑言：「《WE ARE》MV好適合我哋，繼上次《Boss》後又再搵我同Jer玩。」Jer認同說：「導演一來到就話，喂，好掛住你哋兩個孖寶呀！今日都是整番個孖寶先啦！」對於自己度的笑料，Edan很滿意：「我哋創作好多，真是創作力量同幻想，會嚇你一跳。」

要搞笑放低偶包，換來醜化自己的畫面，可能成為製作黑圖的材料，盧瀚霆（Anson Lo）聽到即表示：「黑圖？完全不介意，因為平時都大把黑圖！」姜濤也說：「我哋平時都會分享大家的黑圖。」姜濤又叫大家留意MV當中細節：「今次是第一次大家都咁癲，《Ignited》、《BOSS》都冇咁瘋狂，不過這個MV最勁是Anson Lo個頭點揈個蔭都不會郁！」

被問誰最搞笑？陳瑞輝（Frankie、皮皮）與Jer大熱當選，Lokman解釋選Frankie原因：「皮皮平日是一嘢就中，今日嘢嘢都中算爆燈！」Frankie聽到讚賞謙虛道：「你哋開心，我就開心。」忍笑方面，眾人不敢認叻，Lokman讚各隊友：「大家都幾叻，都有一個非常專業嘅演出，畀掌聲自己。」

MIRROR演唱會下周一舉行，除推出新作外，亦提大家入場備忘，Lokman提醒：「背好晒歌詞，聽多幾次我哋的歌。」AK溫馨提示：「帶多個口罩同帶毛巾抹汗，因為跟我哋跳舞會濕晒，另外我哋勁歌熱舞跳到濕晒。」李駿傑（Jeremy）提大家要帶飛，陳卓賢（Ian）說去定廁所，因為無廁所位。

（即時娛樂）